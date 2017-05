Im B2B Geschäft ist Vertrauen die wichtigste Grundlage für eine gute und langfristige Geschäftsbeziehung. Durch das Teilen von wertvollen Fach- und Brancheninformationen und gefragten Spezialwissen können Unternehmen Expertise im Content Marketing B2B beweisen und Vertrauen zu seinen Kunden aufbauen.



95 % der Geschäftskunden recherchieren im Internet, wenn sie nach Fachinformationen und potentiellen Geschäftspartnern suchen. Das Internet ist für die Informationsrecherche inzwischen das wichtigste Medium geworden. Für Unternehmen wird es daher immer wichtiger, überzeugende Inhalte (Content) bereitzustellen, um bestehende Kunden zu binden und neue Kunden und Interessenten zu gewinnen. Das Internet bietet für das Content Marketing B2B eine Vielzahl von Medien, um Informationen zielgruppengerecht und zu relativ günstigen Kosten mit einer hohen Reichweite zur Verfügung zu stellen.



PR-Inhalte im Content Marketing B2B mehrfach nutzen: Kosten sparen, Ressourcen schonen und Effizienz steigern

Jedes Unternehmen verfügt über ein großes Spektrum an Experten- und Branchenwissen sowie an Inhalten und Medien. Bei der Vielzahl von Medienformaten und Medienkanälen ist es vor allem wichtig, die vorhandenen Inhalte mehrfach in verschiedenen Formen und Formaten einzusetzen und über viele verschiedene Kanäle zu streuen. So lässt sich beim Cross Media Publishing (https://www.pr-gateway.de/blog/glossar/cross-media-publishing-was-ist-cross-media-publishing/) auch mit begrenzten PR- und Marketing-Budgets und Ressourcen eine hohe Reichweite und Sichtbarkeit für die B2B-Inhalte erzielen.



Problemlösungen im Content Marketing B2B anbieten

Mit sachlichen und praxisrelevanten Informationen können Unternehmen wichtige Fragestellungen ihrer Zielgruppen beantworten und so neue Interessenten auf ihre Produkte und Services aufmerksam machen. Kunden und Interessenten sollten vor allem hilfreiche Tipps, Lösungsansätze für bekannte Probleme, Experten-Ratschläge, Checklisten und nützliche Anleitungen geboten werden, die den Geschäftsalltag erleichtern.



Veröffentlichung von Inhalten in der B2B-Kommunikation

Ein Unternehmen sollte seine Inhalte nicht nur auf der eigenen Website veröffentlichen, da nur ein Bruchteil der potenziellen Kunden den Weg direkt dorthin findet. Die Veröffentlichung von PR-Texten über Presse- und Themenportale, News-Dienste, Experten und Dokumenten-Netzwerke sowie Social Media (https://www.pr-gateway.de/) unterstützt vor allem die Reichweite und Sichtbarkeit in den Suchmaschinen und bringt die Inhalte so direkt zu den Zielgruppen.



Der Beitrag " Content Marketing und PR in der B2B-Kommunikation (https://www.pr-gateway.de/blog/content-marketing-b2b-kommunikation/)" bietet weitere ausführlichere Tipps und Hilfestellungen zu den oben genannten Themen. Unternehmen können so mehr über die beste Themenfindung erfahren, welche Distributionskanäle geeignet sind und Tipps zum Thema des Inhaltes.

Das kostenlose Whitepaper " Content Marketing und PR in der B2B-Kommunikation (https://www.pr-gateway.de/white-papers/content-marketing-b2b-kommunikation)" bietet einen umfangreichen Leitfaden zur Unternehmenskommunikation im B2B. Das Whitepaper erläutert, wie Unternehmen mit einer cleveren Content Marketing Strategie interessante und zielgruppengerechte Inhalte gestalten und mit den Instrumenten der Online-PR veröffentlichen können. Das Whitepaper bietet ebenfalls eine Übersicht über die wichtigsten Content-Formate und Kommunikationskanäle für die Veröffentlichung von Content in der B2B-Kommunikation und gibt Tipps für die strategische Planung und Erstellung von erfolgreichen Inhalten im Rahmen einer nachhaltigen Content Marketing und -PR Strategie.



