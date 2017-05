63 % der Internet User recherchieren bei Google, um Antworten auf Fragen zu den Themen Gesundheit und Medizin zu erhalten. Dort stoßen Sie auch auf Online-Pressemitteilungen aus der Gesundheitsbranche. Das Internet wird zum Ansprechpartner bei der Suche nach Symptomen, Diagnosen und Behandlungsmethoden bei bestimmten Erkrankungen. Es gibt Tipps gegen Schlafstörungen und zur Rauchentwöhnung sowie Ratschläge zur gesunden Ernährung. Der Wunsch nach medizinischen Informationen scheint unerschöpflich. Mit nur wenigen Suchbegriffen erhält der Interessent alle wichtigen Informationen zu seiner Suchanfrage.



Online-Pressemitteilungen zu den Themen Gesundheit und Medizin (https://www.pr-gateway.de/blog/warum-online-pressemitteilungen-in-der-gesundheitsbranche-erfolgreich-sind/) sind optimale Möglichkeiten, Fachthemen im Internet gezielt zu platzieren. Der Vorteil der Online-Pressemitteilung: Durch die Selbstveröffentlichung der PR-Nachricht lässt sich die Zielgruppe direkt adressieren. Auch die Themenwahl und das Format der Pressemitteilung lässt sich flexibel gestalten. So eignen sich Aufsätze, Blogartikel, Fachvorträge, Präsentationen oder Whitepaper zur Veröffentlichung als Online-Pressemitteilung. Das Interesse der Leser lässt sich mit visuellen Elementen wie Bild und Video wecken. Eine ideale Gelegenheit für Ärzte, Fitnessstudios, Ernährungsexperten und andere Angehörige der Gesundheitsbranche, mit visuell aufbereiteten und keywordoptimierten Online-Pressemitteilungen zu den Themen Gesundheit und Medizin mehr Sichtbarkeit zu generieren.



Um mehr Interessen und potenzielle Kunden für die Gesundheitsthemen zu erreichen, ist es wichtig, die Online-Pressemitteilung zu den Themen Gesundheit und Medizin an die Bedürfnisse der Zielgruppe anzupassen und relevante Inhalte zu kommunizieren. Die Leser möchten Tipps sowie Antworten zu ihren Fragen erhalten und über neue Themen informiert werden. Es ist wichtig, die Sprache der Leser zu sprechen und das Thema einfach verständlich aufzubereiten.



Mit den richtigen Keywords in Online-Pressemitteilungen lassen sich bessere Platzierungen in den Suchergebnissen von Google und co. erzielen, denn die Keywords helfen den Suchmaschinen dabei zu erkennen, welche Inhalte relevant sind und am besten auf die eingegebenen Suchbegriffe eingehen. Dieser Mechanismus funktioniert auch bei Online-Pressemitteilungen in der Gesundheitsbranche, die auf Presseportalen im Internet ebenfalls in den Radar der Suchmaschinen fallen. Presseportale sind für Suchmaschinen grundsätzlich besonders interessant, weil sie aktuelle, relevante und wechselnde Inhalte anbieten.



Besonders Fach- und Themenportale werden bei der Recherche zu den Themen Gesundheit und Medizin in den Suchergebnissen von Google sehr gut gelistet. Im Medizinbereich unterstützt der Presseverteiler PR-Gateway beispielsweise kostenlose Fachportale wie gesundheitswirtschaft.info oder Fachblogs wie gesundheitsblog.mediportal-online.de.



Neben kostenlosen Fachportalen gibt es auch Premium-Fachportale für die Themen Gesundheit und Medizin. Mit der Veröffentlichung der Online-Pressemitteilung auf dem neuen Premium-Fachpotal arzt.com (https://www.pr-gateway.de/blog/warum-online-pressemitteilungen-in-der-gesundheitsbranche-erfolgreich-sind/#arzt), Patientenhilfe und Fachportal für Ärzte, Heilpraktiker und Kliniken, lässt sich die Auffindbarkeit der Online-Pressemitteilung signifikant steigern und das Leistungsspektrum auf dem Spezialgebiet voll präsentieren.



