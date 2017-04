Mit dem Frühlingserwachen wird in den Suchmaschinen nach Themen gesucht, die zum Frühling passen. Für viele Unternehmen eine optimale Gelegenheit ihre Online-PR Kampagnen mit frischen Frühlingsthemen auszugestalten. So gelingt es, die Aufmerksamkeit der Zielgruppe wirkungsvoll durch die Veröffentlichung von Online-Pressemitteilungen auf ihre Angebote zu lenken. Online-Pressemitteilungen mit Frühlingsthemen und einschlägigen Keywords sorgen gerade jetzt für gute Trefferquoten in den Suchmaschinen.



Mit dem Osterangebot für die Online-PR (http://prg.li/osterangebot2017) lassen sich die Frühlingsgefühle für die Pressearbeit nutzen. Wer jetzt die 10er-Jahresflat zu 279 zzgl. MwSt. bucht, erhält 2 Veröffentlichungen kostenlos dazu und somit einen Rabatt von mehr als 40 % auf die Veröffentlichung von Online-Pressemitteilungen mit PR-Gateway.



Das sind die Vorteile von Frühlings-PR mit PR-Gateway

1. Relevante Veröffentlichungen in einem Netzwerk aus über 250 kostenlosen Presseportalen, Themenportalen und Fachportalen

2. Mehr Sichtbarkeit und Reichweite, damit die Online-Pressemitteilungen im Internet von der Zielgruppe und von Journalisten besser gefunden werden können

3. Die Veröffentlichung wirkt sofort in den Google News und langfristig bei Google

4. Ein eigener Presseverteiler ist nicht notwendig

5. PR-Gateway spart Zeit und Geld durch automatisierte Veröffentlichung

6. Premium-Services sind für noch mehr Premium-Veröffentlichungen zubuchbar

7. Zusätzlich lassen sich die Online-Pressemitteilungen automatisiert in den Social Media Veröffentlichen



Weitere Ideen für Frühlingsthemen lassen sich dem Fachartikel "Frühlingserwachen So machen Sie Ihre Online-PR fit fürs Frühjahr" (https://www.pr-gateway.de/blog/fruhlingserwachen-so-machen-sie-ihre-online-pr-fit-furs-fruhjahr/) entnehmen, Das Osterangebot für die Online-PR gilt bis zum 16. April 2017. Das schnelle Zugreifen lohnt sich. Jetzt weitere Infos zum Osterangebot erhalten und buchen. (http://prg.li/osterangebot2017)



Firmenkontakt

ADENION GmbH / PR-Gateway

Monika Zehmisch

Merkatorstraße 2

41515 Grevenbroich

49-2181-7569140

presseinfo@pr-gateway.de

http://www.pr-gateway.de





Pressekontakt

ADENION GmbH / PR-Gateway

Monika Zehmisch

Merkatorstraße 2

41515 Grevenbroich

+49 2181 7569-140

+49 2181 7569-199

monika.zehmisch@adenion.de

http://www.pr-gateway.de