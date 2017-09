Die Multimedia-Pressemitteilung verspricht mehr Sichtbarkeit im Netz. Bilder und Videos in Online-Pressemitteilungen sind kein nettes Beiwerk, sondern multimediale Inhalte, die die Klickrate einer Pressemitteilung maßgeblich beeinflussen. Bereits ein Bild steigert die Klickrate einer Pressemitteilung um 50 % - Videos sogar um ganze 270 %.



Pressemitteilungen ohne multimediale Inhalte sind nicht mehr zeitgemäß und gehen in der täglichen Flut von Pressemitteilungen - sowohl in den Postfächern der Redaktionen als auch in den Presseportalen - schnell unter.



Der Medienwandel betrifft auch die Online-PR



Wie Studien bestätigen, zeichnet sich ein Medienwandel von Text zu Video ab. Der Cisco Visual Networking Index (https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html) prognostiziert, dass bereits 2021 rund 78 % des gesamten Daten-Traffics aus Videos bestehen wird.



Multimedia-Pressemitteilung: Zur Bedeutung von Bildern und Videos in Online-Pressemitteilungen



Bilder und Videos verstärken die Auffindbarkeit von Online-Pressemitteilungen im Internet - denn Pressemitteilungen mit multimedialen Inhalten erhöhen die Sichtbarkeit und Reichweite um ein Vielfaches, da sie auch über die Google-Bildersuche auffindbar sind.



Die textbasierte Online-Pressemitteilung wird durch Verwendung von Bildern oder Videos zur Multimedia-Pressemitteilung. Dies ist ein ganz erheblicher Zusatznutzen zur "klassischen Pressemitteilung" - welcher von der PR-Praxis immer noch zu Unrecht vernachlässigt wird.



Der Medienwandel: Die Multimedia-Pressemitteilung in der Online-PR



Ein Blick in die " PR-Megatrends 2017 (https://www.pr-gateway.de/blog/die-pr-megatrends-2017/)" offenbart den Nachholbedarf der PR-Branche - erst 10 % der Pressemitteilungen werden inklusive Video versendet - und das trotz einer um 270 % höheren Klickrate.



Welche Vorteile eine Multimedia-Pressemitteilung gegenüber einer reinen "Textmitteilung" hat, welche Bilder sich besonders gut für eine Multimedia-Pressemitteilung eignen und mit welcher Art von Videos sie die Aufmerksamkeit der Leser und Journalisten erregen, beschreibt der Beitrag "Visuelle PR - Bilder und Videos machen Online-Pressemitteilungen sichtbar" (https://www.pr-gateway.de/blog/visuelle-pr-bilder-und-videos-machen-online-pressemitteilungen-sichtbar/).



Ein Großteil der Online-PR orientiert sich noch an klassischen PR-Formaten und nutzt die Vorteile einer Multimedia-Pressemitteilung nicht aus



Trotz vieler hilfreicher PR-Tools werden die Vorteile einer Online-Pressemitteilung noch nicht weitreichend genutzt. Mit Tools, wie dem Online-Presseverteiler PR-Gateway (https://www.pr-gateway.de/presseverteiler/presseverteiler-funktionen), lassen sich schnell und einfach Multimedia-Pressemitteilungen - sowohl mit Bild, als auch mit Video - erstellen und automatisiert auf Online-Presseportalen veröffentlichen.



