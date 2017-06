Der Fachbetrieb " Geerdens Industriedienstleistungen (http://www.lohn-arbeit-in-luedenscheid.de/)" hat sich auf Lohnarbeiten, Personalleasing und Logistik-Services spezialisiert. Zum Leistungsportfolio des Unternehmens gehört beispielsweise das Auflegen bzw. Aufstecken sowie die Montage von Bauteilen. Hinzu kommen Nacharbeit, Qualitätskontrolle, Verpacken und Umpacken.



Von geringfügigen Kleinstmontagen, bis hin zum Zusammenbau eines aufwendigen Endprodukts, bieten die Fachkräfte unterschiedlichste Arbeiten (http://www.lohn-arbeit-in-luedenscheid.de/leistungen/) an. Es sind beispielsweise Qualitätskontrollen in den Bereichen Siebdruck-, Laser- und Lackiertechnik möglich. Das Gleiche gilt für Oberflächenkontrollen, etwa von verchromten oder lackierten Teilen.

Nacharbeiten, wie Schleifen, Gratentfernung und Angußentfernung, werden ebenfalls häufig für die Auftraggeber durchgeführt. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Baumarktzulieferer oder auch Unternehmen aus der Automobil-, Leuchten- oder Möbelindustrie. Die Mitarbeiter von "Geerdens Industriedienstleistungen" können per Werkvertrag an andere Betriebes überlassen werden, um dort Lohnarbeiten auszuführen.



Im Bereich der Logistik stehen die fachgerechte Lagerung und ein effektiver Transport der Güter im Mittelpunkt der Anstrengungen des Teams. Die versierten Mitarbeiter beraten die Kunden bei Bedarf natürlich ausführlich, beispielsweise zu den verschiedenen Möglichkeiten bei der Fertigung, Qualitätskontrollen oder auch dem Transport und der Lagerung unterschiedlichster Waren. Interessenten wird auf der Firmenwebseite des Unternehmen ein praktisches Kontaktformular zur Verfügung gestellt.

Das Qualitätsmanagement von "Geerdens Industriedienstleistungen" ist zertifiziert nach der Qualitätsmanagement-Norm DIN EN ISO 9001.



