Sowohl im gewerblichen, wie auch im privaten Bereich werden häufig Fragen gestellt, wie " Was ist bzw. bedeutet Digitalisierung? (http://digitalstudio-espelkamp.de/index.htm)" oder auch "Wie funktioniert Digitalisierung und wer bietet sie an?"

Die Mitarbeiter vom "Digitalstudio Espelkamp" beantworten diese Fragen natürlich gerne, da sie ihren Kunden die professionelle Übertragung von analogen Daten in Maschinensprache offerieren. Damit sind auch schon die erste und die letzte der drei Fragen beantwortet ("Was ist Digitalisierung und wer bietet sie an?"). So können zum Beispiel Inhalte von Schallplatten, Audiokassetten (http://digitalstudio-espelkamp.de/audio.htm) und Videokassetten nach der Bearbeitung auch auf CD, DVD und USB-Stick verewigt werden. Dies bringt den Auftraggebern natürlich viele Vorteile. Die neu erstellten Dateien können unter anderem ganz einfach vervielfältigt werden, etwa indem zahlreiche CDs und DVDs gebrannt oder die Dateien auf mehreren USB-Sticks abgespeichert werden.



Neben dem Erstellen von Sicherheitskopien und dergleichen, ist auch die Nachbearbeitung der digitalen Daten in der Regel wesentlich unkomplizierter, als dass in analoger Form der Fall gewesen wäre. Auf die Weite kann etwa die Bild- und Tonqualität von Videofilmen oftmals signifikant verbessert werden. Das Gleiche gilt für die Bildschärfe von Fotos und diverse weitere Parameter der unterschiedlichen Datenquellen. Des Weiteren können auch Inhalte erstellt und angefügt werden. So können DVDs mit ansprechenden Intros und auch praktischen Menüs versehen werden. Weitere Informationen über die zahlreichen Services vom "Digitalstudio Espelkamp" finden sich auf der Webseite der Agentur.



