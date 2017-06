Deutschlands größtes Netzwerk baut jetzt deutschlandweit neue Standorte mit Betrieben vor Ort auf.



Generationengerechtes Bauen und Wohnen ist in aller Munde. Deshalb setzt L.o.B.-Deutschlandweit weiter auf Expansion. Die demografische Entwicklung erfordert ein höheres Angebot an fachkompetenten Betrieben aus fast allen Gewerken.

Um noch schneller die gigantische Nachfrage an Bau- und Anpassungsmaßnahmen abdecken zu können, baut L.o.B. jetzt zielgerichtet entsprechende gewerkübergreifende Netzwerke an festgelegten Standorten auf. Die Bandbreite erstreckt sich von handwerklichen Bereichen über Finanz- und Versicherungsdienstleistungen bis hin zu Pflegediensten usw.

Gefragt sind ausführende Betriebe, Handel und Dienstleistung, die an dem lukrativen Markt der kaufkraftstarken Zielgruppen teilhaben möchten. Informationen erhalten Interessenten unter info@neue-absatzwege.de

Die Betriebe werden je Gewerk exklusiv nur einmal im entsprechenden Einzugsgebiet in das L.o.B.-Konzept eingebunden und erhalten alle Kundenkontakte direkt auf den Tisch. Sie werden mit einer eigenen Seite auf der Homepage von L.o.B. vorgestellt. Ein Link zur eigenen Homepage dient der direkten Kontaktaufnahme von Interessenten.

Die neuen Partner profitieren von den enormen Erfahrungen bei L.o.B. auf diesem Gebiet und tun sich als Teil dieses großen Netzwerkes wesentlich leichter, sich n dem sensiblen Markt zurecht zu finden.

Handwerksbetriebe können sich im Bedarfsfall auf Wunsch auch durch das L.o.B.-eigene Institut für Barrierefreiheit (ifb) zu Fachbetrieben für barrierefreies Bauen und Wohnen zertifizieren lassen.

Das Thema generationengerechtes Bauen und Wohnen hat in den letzten Jahren rasant zugenommen. Der Wunsch der 50-plus- und 60-plus-Generation, bis ins hohe Alter im gewohnten Umfeld verbleiben zu können, führt zu entsprechenden Bau- und Anpassungsmaßnahmen. Das Ziel ist, mit etwas Komfort und viel Sicherheit das Alter genießen zu können.

Leben ohne Barrieren (www.lebenohnebarrieren.de) verfügt über 14 Jahre Erfahrung in diesem sensiblen Markt. Viele hundert Betriebe sind bereits Partner und werden von L.o.B. bei Ihren Bemühungen um diese wichtige Zielgruppe massiv unterstützt.

Bekannt geworden ist L.o.B. durch zahlreiche Beteiligungen an regionalen und überregionalen Baumessen, durch Informationsveranstaltungen sowie durch Presse, Funkt und Fernsehen und nicht zuletzt durch Deutschlands attraktivste Dauerausstellung zu diesem Thema in Krefeld.

Da am vorgesehenen neuen Standort immer nur ein Unternehmen je Gewerk als Partner in Frage kommen kann, wird eine erste Kontaktaufnahme dringend empfohlen.