Vom 18. bis 20. Mai treffen sich Vertreter internationaler Organisationen und Unternehmen auf den Drupal Business Days in Frankfurt.

Auf dem Kongress diskutieren Top-Entscheider aus Wirtschaft, Medien und Agenturen zu den Themen Digitale Transformation und Marketing der Zukunft.



Was haben die NASA, Nestle, Walt Disney und Stanford University gemeinsam? Sie alle setzen auf Drupal. Die Plattform ist derzeit eines der innovativsten Content Management Systeme auf dem Markt. Es bildet die Basis für Millionen von Websites und hat sich weltweit als führende Lösung etabliert.



Drupal gewährleistet eine optimale Integration von Content, Commerce und Community. Welche Vorteile Organisationen und Unternehmen aus der Plattform ziehen können, erfahren Interessierte auf den Drupal Business Days in Frankfurt.



Erwartet werden Vertreter internationaler Unternehmen wie Burda Media und Vodafone sowie ein Web Stratege der Stanford University. Als Keynote Speaker berichten sie über Ihre Erfahrungen mit der Einführung und Konsolidierung von Drupal.



Drupal ist skalierbar, flexibel, leistungsstark und sicher. Damit eignet sich die Plattform hervorragend für Corporate Websites oder E-Commerce-Plattformen. Selbst komplexe Inhalte und umfangreiche Workflows lassen sich einfach steuern. Daher wird Drupal häufig auch als Enterprise CMS bezeichnet.



Die Plattform macht Unternehmen fit für den globalen Markt. Mehrsprachige Webprojekte können zentral verwaltet und Produkte in verschiedenen nationalen Zielmärkten angeboten werden. Dabei berücksichtigt Drupal die aktuellen Nutzertrends. Mit seinem responsive Design ist es von Anfang an Smartphone und Tablet tauglich.



Dank seiner hohen Skalierbarkeit lässt sich Drupal exakt an die spezifischen Bedürfnisse einzelner Organisationen und Unternehmen anpassen. Die modulare Plattform ermöglicht eine zentrale Steuerung und gewährt einzelnen Abteilungen gleichzeitig die nötige Unabhängigkeit.

Ein Intranet mit Gruppenräumen ermöglicht die integrierte, standortunabhängige Zusammenarbeit verschiedener Teams. Auch externe Partner können in den Workflow integriert werden. Dabei lässt sich der Zugriff auf Inhalte und Bereiche mit der umfassenden Rechteverwaltung auf ausgewählte Gruppen einschränken.



Im Gegensatz zu herkömmlichen Software-Systemen ist Drupal kostenlos. Lizenzkosten fallen bei der Open Source Lösung komplett weg. Zudem lassen sich mehrere Websites zusammenführen und Plattformen von Drittanbietern nahezu unbegrenzt integrieren. Damit unterstützt Drupal Organisationen und Unternehmen aktiv dabei, Kosten zu senken.



Der dreitägige Event richtet sich an Verantwortliche, Anwender und alle, die in Unternehmen und Organisationen mit Web-Projekten zu tun haben und sich über die neuesten Trends in Digital Enterprise und Government Solutions informieren möchten. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf den Möglichkeiten einer nutzerorientierten und individuellen Kommunikation mit Drupal.



Die Drupal Business Days bieten die Gelegenheit, Erfahrungen aus erster Hand auszutauschen und erprobte Vorgehensweisen zu diskutieren. Erwartet werden Führungskräfte und Entscheidungsträger aus der ganzen Welt und aus allen Sektoren.



Neben den über 40 nominierten Einreichungen stehen aktuell 4 Keynotes fest: Zach Chandler (Standford University), Collin Müller (Hubert Burda Media) sowie ein Vertreter von Vodafone und Ivo Radulovski (Managing Partner trio-group).



Weitere Informationen über Sessions, Tracks und Topics sind unter www.drupalbusiness.org zu finden.



European Drupal Business Days Frankfurt



Datum: 18. - 20.5.2012, jeweils 09:00 - 17:00 Uhr



Ort: Frankfurt, Radisson Blu Hotel, Franklinstraße 65



Url: http://www.drupalbusiness.org



Firmenkontakt

trio-interactive it services Gmbh

Ivo Radulovski

Carl-Reuther-Straße 1

68305 Mannheim

+4962133840916

i.radulovski@trio-group.de

http://www.trio-group.de





