München, 19.04.2017: Wolfgang Bruckner (50) übernimmt in seiner neuen Position als Sales Director die Leitung eines Sales-Teams des Münchner Unternehmens BONAGO.

Der Gutscheinexperte BONAGO rüstet mit der Neueinstellung personell weiter auf. „Ich kenne Wolfgang Bruckner schon einige Jahre und freue mich sehr, dass er sich entschlossen hat

BONAGO zu unterstützen. Er bringt wertvolle Berufserfahrung und Kompetenz im Bereich

Incentives in das Unternehmen ein und ist ein kompetenter und qualifizierter Sales-Profi mit einem Gespür für innovative, erfolgreiche Produkte.“, erklärt Mark Gregg, Geschäftsführer der BONAGO GmbH. Bruckner verantwortet ab sofort die Akquise und Betreuung von Neu- und Bestandskunden, den Ausbau von Kundenbeziehungen und die Repräsentation von BONAGO im Außenauftritt.

Nach seiner Ausbildung als Hotelkaufmann am Timmendorfer Strand, absolvierte Wolfgang Bruckner ein Studium als Hotelbetriebswirt in Garmisch Partenkirchen. Zuletzt bekleidete er über sechs Jahre bei der ValueNet AG die Position als Vorstand mit Aufgaben in den Bereichen Vertrieb und Organisation.

Die BONAGO Incentive Marketing Group GmbH ist führender Anbieter von Belohnungslösungen für Marketing, Vertrieb und Personal. Angetrieben von der Leidenschaft für Beratung sowie der Expertise für den Markt, steht BONAGO mit flexiblen, individualisierbaren Motivationslösungen seinen Kunden zur Seite. Das in München ansässige Unternehmen wird seit 2010 vom Gründer und Gutscheinexperten Mark Gregg geführt. Weitere Informationen finden Sie unter www.bonago.de.

BONAGO Incentive Marketing Group GmbH

Michaela Allesch

Aschauer Str. 28

81549 München

Telefon: +49 89 622 33 77 – 31

E-Mail: presse@bonago.de

Website: www.bonago.de