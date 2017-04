München, 03. April 2017: Martin Loreck übernimmt ab diesem Monat das Team des Münchner Experten für Gutscheine, Incentives und Prämiensysteme.



Loreck verantwortet in der Position des Director Product- and Partnermanagement die Entwicklung neuer Gutschein- und Prepaidprodukte sowie die Weiterentwicklung bereits bestehender Lösungen. Im Fokus seiner neuen Tätigkeit liegt die Entwicklung von Incentivierungs-Maßnahmen für Mitarbeiter von Unternehmen aus Industrie und Handel und deren erfolgreiche Positionierung auf dem Markt.



Seit dem Start seiner Karriere in 2004 bei Edenred entwickelt und vertreibt er innovative Gutscheinprodukte für den Benefit- und Marketingbereich und hat diese erfolgreich auf dem deutschen Markt etabliert. Der 41-Jährige hat Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule in Augsburg studiert.

„Durch seine langjährige Berufserfahrung im Bereich Produktentwicklung im Gutscheinbereich ergänzt Martin Loreck unser Team hervorragend.“, so Mark

Gregg, Geschäftsführer der BONAGO Incentive Marketing Group GmbH.



Die BONAGO Incentive Marketing Group GmbH ist führender Anbieter von Belohnungslösungen für Marketing, Vertrieb und Personal. Angetrieben von der Leidenschaft für Beratung sowie der Expertise für den Markt, steht BONAGO mit flexiblen, individualisierbaren Motivationslösungen seinen Kunden zur Seite. Das in München ansässige Unternehmen wird seit 2010 vom Gründer und Gutscheinexperten Mark Gregg geführt. Weitere Informationen finden Sie unter www.bonago.de.