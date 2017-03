Online Marketing ist ein Gebiet, das für viele Unternehmen noch relativ neu ist. Nicht jedes Unternehmen hat sofort mit Beginn des Internetzeitalters begonnen, sich mit dieser Materie eingehend zu befassen. Auf der einen Seite ist Online-Marketing eine interessante, spannende und effektive Werbemaßnahme, auf der anderen sind Fehlentscheidungen bei der Gestaltung der Werbung in Windeseile für unzählige User sichtbar. Damit ist klar, die Entscheidung wie die Werbung aussehen und wen sie ansprechen soll, muss getroffen werden, bevor sie online gestellt wird.

Sven Nobereit ist ein Experte auf dem umfangreichen und breit gefächerten Gebiet des Online Marketings. Seit 2003, als er seine erste Agentur gründete, beschäftigt er sich mit dieser Thematik, wobei er sich auf Direktmarketing spezialisiert hat. Seit einigen Jahren ist Sven Nobereit Geschäftsführer der Werbeagentur Zarenga, die sowohl in Köln als auch in Bonn eine Agentur betreibt.

Das Leistungsspektrum der Werbeagentur unter der Führung von Sven Nobereit ist auf Online Marketing ausgerichtet. Dieser Bereich umfasst neben Leadgenerierung und E-Mail Marketing auch Native Advertising, Nischenportale und Performance Marketing sowie alle zum Online Marketing dazugehörige weitere Themen. Sven Nobereit ist ein Experte auf diesem Gebiet, das auch die Werbung bei den sozialen Medien beinhaltet. Anders als bei einer Webseite muss die Seite auf Facebook & Co. ständig erneuert und damit lebendig gehalten werden. Ob die Werbemaßnahme effektiv war, zeigen die Ergebnisse des Bereichs Performance Marketing. Hier werden die Erfolge, aber auch die Misserfolge deutlich. Unter der Federführung von Sven Nobereit kommt es allerdings nicht zu Misserfolgen, sondern zu einem erfolgreichen Online Marketing.