Wasserschäden und Elementarschäden sind nicht dasselbe, auch wenn beides mit Wasser und der nachfolgenden Feuchtigkeit zu tun hat. Ein Wasserschaden ist dann gegeben, wenn das Wasser durch ein undichtes Rohr austritt. Bei einem Elementarschaden spielt die Wirkungsweise der Natur eine Rolle wie beispielsweise bei Hochwasser, Starkregen, Sturm oder ähnliches. Bei beiden Schäden ist Wasser im Spiel verbunden mit nachfolgender Feuchtigkeit. Schäden durch Wasser kommen häufig in Städten vor, durch die Flüsse oder Kanäle fließen. Ein Beispiel ist Castrop-Rauxel, durch dessen nördliche Stadtteile die Wege der Emscher und des Rhein-Herne-Kanals führen.

Schnelle Hilfe bietet die BüdOst GmbH, die nur wenige Minuten von Castrop-Rauxel in Dortmund ihren Standort hat. BüdOst verfügt über Fachpersonal, das sich mit Bautrocknung auskennt. Ist nicht bekannt, wo das Wasser ins Mauerwerk dringt, begibt sich das Team auf Lecksuche. Sobald die Schwachstelle der wasserführenden Leitung gefunden ist, beginnt das Team von BüdOst mit der Behebung des Schadens.

Das gilt auch, wenn das Gebäude vom Wasser befreit und getrocknet werden muss. Für die Trocknung des Hauses hat BüdOst verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise kommen Heißluftgebläse und Kondensationstrockner zum Einsatz. Andere Methode sind die Infrarot-Trocknung sowie die Adsorptionstrocknung. Das Verfahren für das Trockenlegen des Gebäudes ist abhängig von den Räumlichkeiten und den vorgefundenen Bedingungen. Aufgrund dieser entscheidet der Fachbetrieb, welches Verfahren zum Einsatz kommt. Damit die Luft in den Räumen von Schadstoffen befreit wird, werden Hochleistungsfilter eingesetzt. Diese saugen alle schädlichen Elemente wie Bakterien, Viren, kleinste Teile von Holz, Asbest und anderen gesundheitsgefährdenden Partikeln auf. Mit einer schnellen Behebung des Wasserschadens wird dem Schimmelbefall vorgebeugt.