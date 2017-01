Wer öfters auf der Autobahn zu seinem Zielort fährt, regt sich gerne über die übergroßen Trucks auf, welche aufgrund ihrer Größe mehr als eine Fahrbahn benötigen. Unternehmer, die große Maschinen transportieren müssen, sind von diesen Spezialfahrzeugen begeistert. Über einen Fuhrpark mit vielen Spezialfahrzeugen bis zu fünf Meter Breite verfügt der Unternehmensbereich Transport der Otto Morof Unternehmensgruppe. Die Fahrzeuge bewältigen Güter mit einem Gewicht bis zu 36,5 Tonnen ohne Mühe und transportieren diese von A nach B. Der Transport der Güter erfolgt unter Plane, was bedeutet, das transportierende Gut ist vor Wettereinflüssen geschützt. Auch können ihm kleine umherfliegende Steine nichts anhaben. Eine beim Aufladen neue Maschine kommt ohne Makel als neue Maschine beim Empfänger an. Für die meisten europäischen Staaten besitzt der Transportbereich eine Dauergenehmigung. Hat der Empfänger in einem Land seinen Standort, für das noch keine Genehmigung für die übergroßen Transporte vorliegt, ist es für das Team kein Problem, eine solche zu beschaffen.

Der Transport von Gütern bedarf einer genauen Planung. Damit der Transport ohne Verzögerungen und problemlos verläuft, erarbeitet das Team des Geschäftsbereichs Logistik einen detaillierten Plan. Dabei ist es nicht relevant, ob es sich um ein Päckchen oder eine riesige Maschine handelt – jedes Gut kommt termingenau und unversehrt beim Empfänger an.

Es bedarf viel Arbeit einen Transport im Inlandsverkehr zu planen. Eine größere Herausforderung für das Team ist der Transport ins Ausland, hauptsächlich wenn der Empfänger in Übersee seinen Standort hat. Die Termine mit dem Schiff müssen geklärt werden, Container sind zu beschaffen und die Zollpapiere auszufertigen. Solche Herausforderungen gehören für das Team zum Tagesgeschäft.