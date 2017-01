Im Businessbereich haben sich Visitenkarten längst etabliert. Auch im privaten Bereich werden sie immer beliebter. Der Grund ist einfach: auf der Visitenkarte stehen alle Daten, die der Geber bereit ist an einen Dritten weiterzugeben. Die lästige Suche nach Papier und Schreibgerät ist nicht mehr erforderlich. Außerdem wirkt die Weitergabe von Name und Adresse mittels einer Visitenkarte eleganter als die oft unleserliche Schrift auf einem Blatt Papier.

Der private Bereich bevorzugt die klassische Visitenkarten-Variante. Wert legen Privatpersonen wie auch Geschäftsleute auf Qualität. Für Privatpersonen kann die Visitenkarte der Beginn einer neuen Freundschaft sein; für Geschäftsleute stellt sie die Eintrittskarte für neue Geschäftsbeziehungen dar. Einige Menschen drucken ihre Visitenkarten selbst auf dem heimischen Drucker. Selbst bei einer herausragenden Optik unterscheidet sich die Qualität von der professionellen Herstellung.

Um Ihnen die Entscheidung für Ihre individuelle Visitenkarte zu erleichtern haben wir einige Muster zusammengestellt. Das Format von 55 x 85 Millimeter ist bei allen Karten gleich, nur die Gestaltung ist anders. Welche Daten Sie auf der Visitenkarte haben möchten, entscheiden Sie allein. Die Eingabe der Daten erfolgt über den unter dem Muster stehenden Button "Personalisieren". Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit ein Logo oder Hintergrundbild hochzuladen. Die Kosten für die Visitenkarten verändern sich durch den Download nicht. Für die Gestaltung Ihrer persönlichen Visitenkarte stellen wir Ihnen viele Farben und Schriften zur Verfügung.

Für die Visitenkarten verwenden wir ausschließlich hochwertiges Papier. Üblicherweise ordern unsere Kunden 350 g/m2; wir bieten alternativ das stärkere 430 g/m2 Metapaper Extrarough an. Bei uns gestalten Sie in fünf Minuten Ihre individuelle Visitenkarte, die Sie wenige Tage später in Händen haben.