Dies ist das Titelthema der aktuellen Erwachet!-Ausgabe. Ist die Bibel ein Buch von Gott oder einfach ein Buch, das kluge Menschen geschrieben haben? Die Bibel sagt selbst in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16: „Die ganze Schrift ist von Gott inspiriert“.

Woher kann man aber so genau wissen, dass Gott der Autor der Bibel ist? Dieses kann man an drei Bereichen erkennen: Der Wissenschaft, der Genetik und der Prophezeiungen.



Die Bibel ist zwar kein wissenschaftliches Buch, aber wenn sie wissenschaftliche Aussagen macht, ist sie immer korrekt. Dazu Beispiele aus der Meteorologie und der Genetik.



Die Bibel sagt zum Beispiel: „Gott zieht die Wassertropfen herauf; sie sickern durch als Regen..., sodass die Wolken rieseln, reichlich träufeln sie“ (Bibelbuch Hiob, Kapitel 37, Verse 27 und 28).



Hier werden die drei wesentlichen Schritte des Wasserkreislaufes beschrieben. 1. Verdunstung, 2. Kondensation und 3. Niederschlag. Diese wesentlichen Prozesse wurden in der Bibel festgehalten - lange bevor Menschen den Ablauf überhaupt wissenschaftlich erklären konnten.



Wie steht es mit Aussagen der Bibel über die Genetik? Der Psalm 139, Vers 16 erwähnt folgende Grundaussage: „Deine (Gottes) Augen sahen sogar den Embryo von mir, und in dein Buch waren alle seine Teile eingeschrieben“.



Woher konnte ein Mensch das vor 3000 Jahren wissen? Erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckte der Botaniker Gregor Mendel die Grundregeln der Vererbung.



Ein weiterer Beweis sind erfüllte Prophezeiungen. Vorauszusehen, wann, wie und in welchem Ausmaß Städte und Königreiche an Einfluss gewinnen oder verlieren, ist sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich. Doch in der Bibel stehen solche Voraussa-gen, und das sogar sehr detailliert. Im Bibelbuch Jesaja wird in den Kapiteln 13, 44 und 45 die Eroberung der Weltmacht Babylon durch die Meder und Perser vorherge-sagt. Der Eroberer, Cyrus der Große, wurde sogar 200 Jahre im voraus mit Namen angekündigt. Genau das geschah in einer Nacht im Oktober 539 vor unserer Zeitrechnung.



Über Ninive, die Hauptstadt des Weltreiches Assyrien, wurde prophezeit, sie würde „zu einer wasserlosen Gegend wie die Wildnis“ werden (Bibelbuch Zephanja, Kapitel 2, Verse 13-15). Die Stadt geriet für 2500 Jahre in Vergessenheit. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts förderten Archäologen die Ruinen zutage.



Woher hatten die Bibelschreiber ihr detailliertes Vorherwissen? Ganz klar deshalb, weil Jehova der Urheber der Bibel ist.



Wenn Sie mehr über das die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Bibel wissen möchten, können Sie die aktuelle Erwachet!-Ausgabe unter www.jw.org herunterladen oder sie sich von einem Zeugen Jehovas in gedruckter Form aushändigen lassen.