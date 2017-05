Wer sind die Apokalyptischen Reiter? Ihr Ritt ist eine der bekanntesten Szenen aus dem Bibelbuch Offenbarung.



Der erste Reiter sitzt auf einem weißen Pferd und wird als neugekrönter König im Himmel beschrieben - der Herr Jesus Christus.



Der zweite Reiter reitet auf einem feuerfarbenen Pferd. Er nimmt den Frieden von der Erde hinweg.



Der dritte Reiter sitzt auf einem schwarzen Pferd und hält eine Waage in seiner Hand. Dieses bedeutet Hungersnot.



Der vierte Reiter reitet auf einem fahlen Pferd - ein Vorbote von Seuchen und tödlichen Krankheiten. Es ist der Tod, dem der Hades, das allgemeine Grab der Menschheit folgt. Er fordert einen grausamen Tribut.



Bei manchen löst diese Vision Angst aus, bei anderen Faszination. Interessant ist, was die Bibel selbst zu dieser Thematik sagt:



„Glücklich der, der laut liest, und diejenigen, die die Worte dieser Prophezeiung hören“ (Offenbarung Kapitel 1, Vers 3).



Diese Vision soll also keine Angst bewirken sondern im Gegenteil: Sie soll den Glauben stärken und Hoffnung geben auf eine strahlende Zukunft, eine Zukunft, die der erste Reiter auf dem weissen Pferd bewirken wird.



Um den Glauben an Gottes Wort, die Bibel, zu stärken, muß man aber zuerst wissen, was diese Vision bedeutet.



Hierzu bietet die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift „Der Wachtturm“ eine Hilfestellung.

Sie trägt das Titelthema: „Die Apokalyptischen Reiter - Ihr Geheimnis gelüftet“.

Man kann sie kostenfrei von der Website jw.org herunterladen oder sich kostenfrei von einem Zeugen Jehovas aushändigen lassen.