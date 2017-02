Aus seiner langjährigen Unterrichtserfahrung heraus und vor dem Hintergrund der eigenen Biografie entwickelte Hans-Jochen Neuhof eine eigene Unterrichtsmethode zur Laufbahnberatung seiner Schülerinnen und Schüler. Mit seinem Buch „Tri-Daktik 5.0“ gibt er eine praktikable Konzeptidee zur Individualisierung des Lernens für jede einzelne Lernende und jeden einzelnen Lernenden eines Berufskollegs.



So mancher Pädagoge, besonders jedoch Studienreferendare – die Lehrer/innen von morgen –, stehen immer häufiger in ihrem Schulalltag vor einem Dilemma und fragen sich: Wer ist eigentlich der Schulversager, die Schüler und Schülerinnen oder die Schulverwaltung? Warum gelangen viele wissenschaftliche Erkenntnisse zum Lernen nicht in die Schulen? Und wieso werden schülerorientierte und zeitintensive Unterrichtsmethoden gefordert, kollidieren aber so häufig mit streng getakteten Lehrplänen? Antworten auf Fragen wie diese bietet das Buch „Tri-Daktik 5.0. Wenn Lebenserfahrung zur Methode wird: Individualisierung des Lernens“. Als Lehrer und Ausbildungskoordinator für Studienreferendare war Hans-Jochen Neuhof während der vergangenen 35 Berufsjahre stets auf der Suche nach Unterrichtsmethoden, um das Lernen an Berufskollegs zu individualisieren. Über die Selbstreflexion der eigenen Erfahrungen entstand das Lehr-Lern-Konzept „Tri-Daktik 5.0“, das Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt des Unterrichts stellt. Mit Hilfe einer interdisziplinären Literaturrecherche zum Lernen stellt Neuhof eine Lernbegriffsskizze vor, welche vielfältige Hinweise zur Optimierung des Unterrichtens enthält und Impulse im Schulalltag setzt. Der Autor beschäftigt sich unter anderem mit den Themen Motivationsförderung der Lernenden, Sammlung und Veröffentlichung von Unterrichtserfahrungen mit Vorbildcharakter, freiwillige Arbeitsgemeinschaften, gezielte Elternberatung und die Einführung eines runden Tischs bestehend aus Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachrichtungen und Vertretern aus der Schulpolitik, zur stetigen Optimierung des Lernens. „Durch ein zunehmendes Angebot an freiwilligen Arbeitsgemeinschaften an Schulen kann beispielsweise jeder einzelne Jugendliche individuell gefördert werden, und zwar hinsichtlich seiner speziellen Talente und Fähigkeiten. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, an Hand einer Selbstreflexion durch die Eltern, die Lernförderung ihrer Kinder entscheidend zu beeinflussen. Dieses Buch ist ein Impuls für die Sammlung empirischer Unterrichtssequenzen engagierter Lehrkräfte, um auch auf diesem Wege das Unterrichten an Schulen laufend zu verbessern“, so Neuhof.





Tri-Daktik 5.0

Wenn Lebenserfahrung zur Methode wird: Individualisierung des Lernens



Broschur, Farbfotos, 230 Seiten

€ 19,90 (D)

ISBN 978-3-946307-04-4

Sequenz Medien / xlibri.de Buchproduktion



Hans-Jochen Neuhof war über 35 Jahre Dipl.-Handelslehrer an verschiedenen Berufskollegs. Als Lehrer, Suggestopäde, Moderator in der Lehrerfortbildung, Ausbildungskoordinator für Studienreferendare sowie als Supervisor (DGSV) war er immer auf der Suche nach Unterrichtsmethoden, um das Lernen an Berufskollegs zu individualisieren.