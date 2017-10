Das neue Rap-Album GAD von KramD wird am 17.11.2017 veröffentlicht und ab diesem Zeitpunkt überall im Handel erhältlich sein. Unter anderem zum Beispiel bei Amazon, iTunes, Musicload, Spotify und Deezer. Vorbestellen kann man GAD ab dem 30.10.2017. Weitere Infmormationen zu aktuellen Ereignissen betreffend den jungen Rapper oder GAD gibt es auf seiner Facebook, Twitter und Instagram Seite.



KramD ist ein 27-jähriger Rap Künstler aus Bayern, den man in den Genre Deutsch-Rap einordnet. Seit 2012 kennt man ihn aufgrund seines aggressiven Stils und seiner provokanten Texte unter seinem damaligen Namen Dmark. Doch vier Jahre davor, nach Abschluss seiner technischen Ausbildung, begeisterte er sich für Musik und baute seine eigenen Beats. Kurz danach begann der Künstler Songtexte zu verfassen und stellte fest, dass das Rappen ihm mehr Spaß machte als Beat zu bauen. Der erste große Erfolg des jungen Rappers war die Single Nie An Mich geglaubt, welche 2016 veröffentlicht wurde und sich ein Jahr lang in den Top 10 der Charts99 hielt. Nun ist KramD zurück mit seinem ersten eigenen Album GAD. GAD ist eine Abkürzung für "geileralsdu". Dies passt zu seinem eigenen gleichnamigen Label geileralsdu Records (GAD Records), das seit zwei Jahren existiert. Auf der CD seines Debüt-Albums GAD befinden sich 12 Titel, darunter der erfolgreichste song "Sag Mir Wer". "Guess Who's Back", mit welchem der Künstler wieder auf der Bildfläche des Deutsch-Raps erschien, ist nicht auf dem Album vertreten. Eine andere Single die ebenfalls darauf zu finden sein wird - Ma-Ma Mein Team - gibt es seit kurzem mit Musikvideo auf YouTube zu sehen und hören. Im Amazon Bestseller-Rang hat der Song bis jetzt den 72. Platz erreicht.



In jedem der 12 Titel von GAD geht es um Situationen, welche KramD durchlebt hat und in seinen nicht durchsichtigen und mehrdeutigen, jedoch harten und ehrlichen Texten verpackt. Meist spiegeln sich seine Gefühle in der Wut und Aggression wieder, welche sich durch seine Singles zieht. Die emotionsgeladenen Lyrics werden auf energetische, treibende und melodische Beats gerappt, was ein eher typisches Hip-Hop/Rap Album zur Folge hat, wie die veröffentlichten Singles von GAD auf YouTube zeigen. Wer die Titel noch nicht kennt, kann auf diesem Weg vor dem Release des Albums in GAD hineinhören.



