Das Thema Gewicht spielt bei Caravans natürlich immer eine große Rolle. Schließlich soll die Reise ohne Überladung und damit sicher starten. Da zählt jedes Kilo. Gut zu wissen, dass das neue Befestigungssystem der beliebten easydriver-Rangierhilfen (http://reich-easydriver.com/) jetzt das Einsparen von überflüssigen Pfunden mit ca. 2 kg reduziertem Gewicht unterstützt. So kann beim Rangieren beispielsweise mit dem easydriver pro 1.8 und dem Mobility-Power-Pack (MPP) mit einem Systemgewicht von 32 kg losgelegt werden. Auch die ultraleichte Energiealternative MPP mit Lithium-Ionen-Technologie sowie integriertem Ladegerät trägt ihren Teil dazu bei. Sie wiegt nur etwa 2 kg.



Beim Caravan Salon 2017 in Halle 13, Stand A47

Zusätzlich zur Gewichtsersparnis sorgt das aktuelle easydriver-Befestigungssystem auch für etwa 1 cm mehr Bodenfreiheit. Und eine weitere Stärke ist auch die einfachere Ein-Mann-Montage, die am besten vom Händler des Vertrauens durchgeführt wird. So kann es noch schneller auf Caravan-Tour gehen.



