War das mobile Zuhause längere Zeit nicht on tour, müssen Frischwassertank, Armaturen, Pumpen und Abwassertank vor der nächsten Reise wieder auf Vordermann gebracht werden. Schließlich will auch unterwegs niemand auf sauberes Wasser verzichten. Deshalb gibt es aus der Ideen-Manufaktur von Reich jetzt den Wassersystemreiniger easydriver (http://reich-easydriver.com/) mycleantank. Mit 3 % stabilem Wasserstoffperoxid macht er eingeschlafene Leitungen wieder munter und entfernt sicher Verschmutzungen und Ablagerungen.



Einfüllen, einwirken lassen und erfrischt durchstarten

So geht es: Frischwassertank leeren. Danach 0,5 l easydriver mycleantank hineingegeben und den Tank mit Wasser auffüllen. Anschließend werden sämtliche Wasserhähne und Verbraucher aufgedreht. Sobald blaues Wasser daraus sprudelt, alles wieder zudrehen und einwirken lassen: 1 Stunde bei einem 25 l Tank, 2 Stunden bei einem 50 l Tank, 3 Stunden bei einem 75 l Tank und 4 Stunden bei einem 100 l Tank.



Nach der Einwirkzeit wird durchgespült. Dafür die Wasserhähne und sämtliche Verbraucher wieder aufdrehen und den Tank komplett leerlaufen lassen. Anschließend wird er gut ausgespült und mit frischem Wasser befüllt. Nun müssen nochmals alle Wasserberbraucher aufgedreht werden. Fließt kein blaues Wasser mehr, ist die Reinigung fertig. Ein einfacher Trick zum Testen: ein Glas mit dem Wasser füllen und auf ein weißes Papier stellen. Die Frage "blau oder nicht blau" ist so leicht beantwortet.

Im Abwassertank kann es sich der Reiniger noch für zwei Stunden gemütlich machen oder bei stark verschmutzten Tanks auch über Nacht einwirken. So ist das Caravan-Wassersystem mit easydriver mycleantank rundum erfrischt und bereit für den nächsten Urlaub.



