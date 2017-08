Der Fachbetrieb für Metallbearbeitung (http://www.bickelgmbh.com/) "Bickel GmbH" produziert und vertreibt hochwertige Zahnräder sowie unterschiedliche weitere Verzahnungs- und Getriebeteile. Die Auftraggeber kommen in erster Linie aus dem Maschinen- und Anlagenbau.



Zum Leistungsportfolio der "Bickel GmbH" gehört sowohl die Komplettfertigung von Verzahnungsteilen, als auch das Lohnverzahnen von durch den jeweiligen Auftraggeber bereitgestellten Metallwerkstücken. Bei der Herstellung kommen zahlreiche (Edel-)Stahllegierungen zum Einsatz, die über verschiedene Produkteigenschaften verfügen. Die Stähle können beispielsweise besonders widerstandsfähig gegenüber Korrosion, Zug- und/oder Biegebelastungen sein.



Die Zerspanungsmechaniker können auf über mehr als ein halbes Jahrhundert an Erfahrung in der Produktion von Zahnrädern, Getriebeteilen, Wellen und dergleichen zurückgreifen. Die Kunden des Metallbearbeitungsbetriebs profitieren von dem enormen Know-how, beispielsweise im Bereich des Härtens von Zahnflanken, der Zähne von stark beanspruchten Stahlzahnrädern. Die Produktion erfolgt in der firmeneigenen Fertigungsstätte, mit modernen, leistungsstarken Werkzeugmaschinen und Geräten. Hinzu kommen vielfältige Werkzeuge, Verbrauchs- und Hilfsmittel aus dem Bereich der Metallbearbeitung, wie Feilen, Schleifpapiere, Polierpasten etc.



Fragen zu der umfangreichen Leistungspalette des metallverarbeitenden Betriebs, beantworten die versierten Mitarbeiter der "Bickel GmbH" natürlich gerne. Auf der Internetpräsenz des Unternehmens wird dazu ein hilfreiches Kontaktformular (http://www.bickelgmbh.com/kontakt/) zur Verfügung gestellt.



