NAS-Speichersysteme von ZyXEL überzeugen mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie bieten sich für den Heimbereich ebenso wie für kleinere Büroumgebungen an, um stromsparende und kompakte Storagelösungen zu schaffen. Häufig finden sie auch als zentraler Backup- oder Archivspeicher in Firmen Verwendung. Die Geräte verfügen über eine RAID-Funktion. Je nach Modell sind bis zu vier Festplatten integriert. Zusätzlich können externe USB-Festplatten zur Datensicherung angeschlossen werden.



Obwohl die RAID-Level 1, 5, 6 und 10 redundant aufgebaut sind, können ein Ausfall des NAS-Servers und ein damit verbundener Datenverlust ( https://www.server-recovery.de/nas/zyxel/ ) jederzeit geschehen. Gründe dafür sind beispielsweise Fehler bei der Systemaktualisierung, mechanische oder logische Defekte sowie thermische Überbeanspruchungen oder Verschleißerscheinungen der Datenträger. Fehler bei der Synchronisation oder beim Rebuild des RAID-Verbundes kommen ebenfalls infrage.



Im Fall eines Datenverlustes sollte das NAS sofort ausgeschaltet werden. Ein Austausch der internen Speichermedien ist meist kontraproduktiv und führt zu Folgeschäden. Gleiches gilt für den Einsatz von Freeware zur Datenrekonstruktion. Eine Datenrettung durch einen professionellen Dienstleister ist die beste Lösung.



RecoveryLab als Spezialist für ZyXEL NAS-Systeme bietet eine kostenfreie Beratung und Vor-Ort-Abholung defekter Geräte an. Anschließend werden sie im Labor einer Analyse unterzogen. Nach Übersendung eines Schadengutachtens und der Auftragsfreigabe durch den Kunden beginnt die Wiederherstellung der verlorenen Daten. Meist ist ein mehrstufiges Verfahren erforderlich. Dabei erfolgt zuerst die Reparatur beschädigter Datenträger. Nachdem die Daten separat rekonstruiert worden sind, startet die eigentliche Datenrettung. In 99 % aller Fälle kann RecoveryLab die Daten erfolgreich wiederherstellen. Wenn die Zeit besonders drängt, können alle Schritte auch in Express-Geschwindigkeit ausgeführt werden, wobei die Experten rund um die Uhr im Einsatz sind.



Link: https://www.recoverylab.de/datenrettung-zyxel-nas-nsa/



