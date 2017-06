NAS-Speicher der Marke Western Digital überzeugen mit einem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis. Die Geräte sind in der kleinsten Ausführung (My Cloud WD) mit einer Festplatte ausgestattet. Auch Speicherwürfel mit bis zu vier HDDs sind erhältlich. Die Systeme sind besonders für den SoHo-Bereich (small office/home office) attraktiv.



Die My Book Live Variante enthält nur eine Festplatte, sodass es zu einem totalen Datenverlust kommen kann, falls diese ausfällt. Ein regelmäßiges Backup ist daher unerlässlich. NAS-Server mit zwei bis vier Festplatten lassen sich als redundanter RAID 1- bzw. RAID 5-Verbund organisieren. Ist ein Speichermedium defekt, kann es ohne Datenverlust aus dem Array entnommen werden. ( https://www.server-recovery.de/nas/wd/ ) Die für den Dauerbetrieb geeigneten RED-Modelle warten mit einem Mechanismus zur Fehlerkorrektur auf, der die Ausfallwahrscheinlichkeit reduziert. Nichtsdestotrotz sind externe Datensicherungen ratsam, da keine 100%ige Sicherheit gewährleistet ist.



Daten können verloren gehen, wenn ein Hardwareschaden vorliegt, Festplatten vertauscht werden oder das Rebuild eines RAID-Arrays fehlerhaft ist. Auch eine Überhitzung der Geräte, Überspannungen oder menschliche Fehler (z. B. versehentliches Formatieren von Daten) können zum Worst Case führen. Tritt ein Problem auf, sollten keine Selbstversuche unternommen werden, weil dadurch ein totaler Datenverlust eintreten kann.



Als Partner von Western Digital ist RecoveryLab auf die Datenrettung von WD NAS-Servern spezialisiert. Nach der kostenfreien Abholung des Gerätes und der anschließenden Analyse im Labor erstellen die Experten ein Schadensgutachten und ein Festpreisangebot. Stimmt der Kunde den Konditionen zu, wird eine professionelle Datenwiederherstellung durchgeführt. RecoveryLab kann dabei auf selbst entwickelte Software-Tools und ein umfangreiches Ersatzteillager mit über 100.000 Teilen zurückgreifen. Bei Bedarf ist zudem eine Express-Diagnose möglich, die meist innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen ist.



Link: https://www.recoverylab.de/wiederherstellen-von-western-digital-wd-nas-server/



