NAS-Server des taiwanesischen Herstellers Thecus sind unter deutschen Anwendern weniger geläufig, obwohl die Firma mit einem großen Sortiment an Speicherlösungen aufwartet (vom Multimedia-NAS bis zum VMware zertifizierten System für Business-Anwendungen). Die Produkte verfügen über hohe Datendurchsatzraten und durchdachte Konzepte wie z. B. das Dual Dom Design, das einen erweiterten Ausfallschutz bietet.



Die Konfigurationsmöglichkeiten der Systeme sind entsprechend des Modells vielfältig und einfach zu handhaben. Je nach Anzahl der Speichermedien können User zwischen verschiedenen RAID-Stufen wählen (RAID 0, 1, 5, 6, 10). Obwohl ab Level 1 eine Redundanz gegeben ist, können die Thecus NAS von Datenverlusten betroffen sein. ( https://www.server-recovery.de/nas/thecus/ ) Das ist häufig der Fall, wenn eine oder mehrere Festplatten versagen. Der Ausfall der Datenträger kann durch externe Einflüsse (thermische Überlastung, Blitzschläge etc.) oder durch herstellerbedingte Verschleißerscheinungen verursacht werden. Das NAS-Modell N5810 Pro verfügt über eine integrierte USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung), die Datencrashs infolge von Stromausfällen oder Überspannungen vorbeugen soll.



Streikt das Speichersystem und ist keine aktuelle Backup-Version verfügbar, sind oft professionelle Datenretter gefragt. Onboard-Recovery-Möglichkeiten können den Schaden noch vergrößern, wenn im Zuge eines Rebuild-Prozesses fehlerhafte Schreibzugriffe auf noch funktionstüchtige Datenträger erfolgen.



Die Experten von RecoveryLab führen eine fachkundige Schadensanalyse durch und erstellen ein Festpreisangebot, nachdem das defekte Gerät kostenfrei vor Ort abgeholt wurde. Die Spezialisten sind aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung mit den gängigen Thecus-Modellen und RAID-Konfigurationen vertraut. In 99 % aller Fälle können sie die NAS-Speichersysteme rekonstruieren und die verlorenen Daten erfolgreich wiederherstellen. Dafür stehen ein hochmodernes Datenrettungslabor, spezielle Reinraumarbeitsplätze sowie ein über 100.000 Ersatzteile umfassendes Lager zur Verfügung. In besonders dringenden Fällen ist außerdem eine Express-Datenrettung realisierbar.



