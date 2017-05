Neben Netzwerktechnik wie Switches und Router hat Netgear auch verschiedene NAS-Lösungen im Angebot. Die Netzwerkspeicher sind für den privaten und geschäftlichen Gebrauch geeignet. Für einfache Anwendungen steht der 2-bay NAS-Server zur Verfügung. Business-Anforderungen lassen sich beispielsweise über das 19-Zoll-Gerät realisieren, das bis zu 12 Festplatteneinschübe hat und zusätzlich um 24 Medien skalierbar ist.



Die Netzwerkspeicher von Netgear werden häufig als RAID-Verbund betrieben. Dieser wird aus den Festplatten gebildet, die sich im NAS befinden. Aufgrund ihrer Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit wird am häufigsten die RAID 5-Stufe verwendet. Die Netgear-Produkte ermöglichen jedoch nicht nur standardisierte RAID-Konfigurationen. Auch proprietäre Lösungen (z. B. Flex-RAID oder X-RAID) sind bei den meisten Geräten umsetzbar. Des Weiteren können Festplatten aneinander gereiht (JBOD) oder als einzelnes Speichermedium genutzt werden. Wie die Produkte anderer Anbieter sind auch Netgear NAS nicht vollkommen vor einem Datenverlust gefeit.



Firmware- oder Anwenderfehler, Überspannungen, plötzliche Stromausfälle, eine fehlerhafte RAID-Reorganisation oder thermische Probleme können zu einem Datencrash führen. ( https://www.server-recovery.de/nas/netgear / ) Darüber hinaus ist ein Versagen einzelner oder mehrerer Datenträger durch einen Headcrash oder Lagerschaden denkbar. Voreilige Schritte versprechen hier meist keinen Erfolg.



Bevor Modifikationen am System durchgeführt werden, sollte ein professioneller Datenretter wie RecoveryLab eingeschaltet werden. Die Experten holen das defekte Medium kostenfrei ab, nehmen eine Datenträgeranalyse vor und erstellen ein Gutachten sowie ein Festpreisangebot. Willigt der Kunde in die Datenwiederherstellung ein, stehen dafür u. a. Reinraumarbeitsplätze und eine eigene Forschungsabteilung zur Verfügung. Da zahlreiche ReadyNAS-Systeme von Netgear mit herstellerspezifischen Konfigurationen innerhalb der RAID-Ebene ausgestattet sind, erhöht sich mitunter der Aufwand einer Datenrettung. Trotzdem können die RecoveryLab-Spezialisten in 99 % der Fälle die verlorenen Daten erfolgreich und zeitnah rekonstruieren.



