Bei der Wiederherstellung von defekten RAID-Arrays ist es in erster Linie wichtig, dies von erfahrenen Datenrettern, die speziell im Bereich der Serverdatenrekonstruktion hohe Erfolge aufweisen, durchführen zu lassen. RAID-Systeme gelten aufgrund ihrer redundanten Organisation bei den meisten Anwendern als sicher. In der Tat sind je nach Konfiguration (z.B. RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10) die professionellen Datenspeicher gegen den technischen Ausfall einem oder ggf. auch mehreren Festplatten geschützt. Allerdings zeigt sich in der Praxis, dass in vielen Fällen das maximale Maß an Ausfallsicherheit durch den gleichzeitigen Defekt mehrerer Datenträger überschritten wird. Dies kann zum Beispiel durch eine thermische Überbelastung (Ausfall der Klimaanlage im RZ) oder auch durch Überspannungsschäden bedingt erfolgen.



Ursachen eines Datenverlustes von RAID-Systemen



Ausfall von mehr als durch die RAID-Konfiguration zulässigen Festplatten (meist >1)

RAID-Controller defekt oder fehlerhafte Firmware (meist in Verbindung mit fehlerhaftem Rebuild)

Diebstahl oder Sabotage (einzelner Datenträger oder komplettes Serversystem)

Benutzerbedingter Eingriff (Löschen/ Formatieren/ Änderung der RAID-Konfigurationsdaten)

Stromausfall oder nicht geplanter Abbruch eines Wiederherstellungsprozesses (Rebuild)



Vorgehensweise bei einem RAID-Datenverlust



Sollten Sie sich in der ungünstigen Situation befinden, dass Sie keinen Zugriff mehr auf Ihre RAID-Daten haben, empfehlen wir folgenden Ablauf:



Notieren eventueller Fehlermeldung, ggf. Foto der angezeigten Fehler

System ausschalten

Trennen der Stromzufuhr

Kontaktaufnahme zu einem professionellen Datenretter

Bereitstellen von allen verfügbaren Informationen zum Schadensverlauf/ zu den festgestellten Symptomen

Veranlassen einer professionellen Diagnose (ohne die Gefahr der Verschlechterung einzugehen!)

Beauftragung der Datenwiederherstellung



