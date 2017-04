Der NAS-Hersteller Synology bietet ein großes Produktsortiment an. Alle Systeme laufen mit einer einheitlichen Firmware, dem DiskStation Manager. Ein Wechsel zwischen den Systemen ist somit problemlos möglich. Je nach Modell lassen sich unterschiedliche RAID-Level auswählen - vom kleinsten 2-Bay-Server bis hin zu größeren Speichermodellen (z. B. RAID 5, 10 oder 50). Die herstellereigene Variante Synology HybridRAID (SHR) ermöglicht eine komfortable Einrichtung und flexible Erweiterung. Allerdings ist der Aufwand einer Datenwiederherstellung hier etwas größer. Vor allem kleine und mittelständige Unternehmen nutzen die zuverlässigen Synology-Geräte als sichere zentrale Storage-Lösung.



Trotzdem können beschädigte Festplatten, defekte Controller, vertauschte Datenträger oder eine fehlerhafte Reorganisation des RAID-Arrays Datenverluste hervorrufen. ( https://www.server-recovery.de/nas/synology/ ) Gefahr für die Daten besteht auch, wenn die Installation von Updates vorzeitig abgebrochen oder die RAID-Konfiguration gelöscht wird. Des Weiteren sind produktunabhängig Überspannungs- und Flüssigkeitsschäden denkbar. Akustische Warntöne signalisieren in der Regel den Ausfall eines Datenträgers. Sind mehrere Medien gleichzeitig defekt, ist eine Redundanz des Systems nicht mehr gewährleistet. Im Fall eines Datencrashs ist eine eigenmächtige Reorganisation des beschädigten RAID-Verbundes meist wenig sinnvoll. Dabei kann es zu einem Überschreiben weiterer Daten kommen.



RecoveryLab verfügt über das erforderliche Know-how und die jahrelange Erfahrung, um sowohl Windows-, Apple- als auch Linux-Daten von einem Synology NAS zu rekonstruieren. Der Datenträger wird kostenlos abgeholt und der vorliegende Schaden analysiert, um den Aufwand der Datenrettung zu ermitteln. Nach Erstellung sowie Annahme des Festpreisangebotes und einer ausführlichen Beratung führen die Spezialisten die Datenwiederherstellung durch. Diese erfolgt im Reinraumlabor - auf Wunsch sogar in Express-Geschwindigkeit. Nach Abschluss der Arbeiten und einer Qualitätskontrolle erhält der Kunde die geretteten Daten zurück.



Link: https://www.recoverylab.de/synology-datenrettung/



