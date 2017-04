In einem kurzen, unachtsamen Moment fiel einer Frau die nicht in Betrieb befindliche externe Festplatte von ihrem Küchentisch auf den Boden. Die Fallhöhe von 60 Zentimetern reichte offenbar aus, um das Gerät zu beschädigen. Ein Funktionstest an einem angeschlossenen Notebook direkt nach dem Sturz machte die Vermutung zur Gewissheit: Nichts geht mehr bei der HDD vom Typ WD1600BEVT.



Nach den ersten Schrecksekunden nahm die Magdeburgerin per Telefon Kontakt zu RecoveryLab (https://www.recoverylab.de/datenrettung-magdeburg/) auf. Die externe Festplatte, auf der sich für die Kundin sehr wichtige Bilddateien befanden, wurde zur Analyse ins Datenrettungslabor gebracht. Auffällige Klicklaute waren vernehmbar. Die Spezialisten machten erwartungsgemäß sturzbedingte Schäden an den Schreib-Leseköpfen der Western Digital-Festplatte aus. Die defekten Bauteile mussten zwingend ausgetauscht werden, so deren Erkenntnis. Die Wiederherstellung der zahlreichen jpg-Dateien - jede Menge Erinnerungen aus den vergangenen zehn Jahren - erforderte eine Rekonstruktion im Reinraum.



Mit Abschluss der Diagnose erhielt die Kundin von den RecoveryLab-Mitarbeitern ein Gutachten zu ihrem Schadensfall sowie ein Festpreisangebot, welches auch die Kosten für Ersatzteile einschließt. Nach der Zustimmung durch die Magdeburgerin konnten die Datenretter unverzüglich ans Werk gehen, da die notwendigen Ersatz-Leseköpfe bereits im hauseigenen Lager vorrätig waren.



Zunächst stand eine Reparatur der 160 GB-Festplatte an. Nachdem die mechanisch defekten Schreib-Leseköpfe durch funktionstüchtige Bauteile ersetzt waren, konnte die eigentliche Rekonstruktion der Fotosammlung erfolgreich umgesetzt werden. Anschließend wurden die wiederhergestellten Bilddateien nochmals auf ihre Lesbarkeit überprüft. Zur Freude aller Beteiligten konnte der Kundin schließlich ihr komplettes digitales Fotoalbum auf einem Ersatz-Datenträger übergeben werden.



Link: https://www.recoverylab.de/datenrettung-erfolgreich-von-wd-scorpio-blue-wd1600bevt/



