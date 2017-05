Baunatal baut auf Bildung - Das ist der Grundgedanke des Baunataler Bildungsforums.



Das Ziel des Bildungsforums ist die nachhaltige Vernetzung von Baunataler Bildungsangeboten für Kinder, Jugendliche und Eltern zur Schaffung eines ganzheitlichen Bildungsangebotes in der Stadt. Die Stärkung der Kooperation und Koordination findet in einer abgestimmten Bildungsplanung statt, die den Blick auf alle Lebensphasen richtet und insbesondere die Übergänge in den Blick nimmt: von der Geburt bis zum Übergang in den Beruf.