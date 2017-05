Stabile Städtepartnerschaft ist für die Zukunft aufgestellt



Begegnungen mit Freunden – Unter dieser Überschrift stand wieder das traditionelle Treffen zwischen Menschen aus den Partnerstädten Baunatal und Vire-Normandie.



Am Himmelfahrtstag waren 70 Baunataler nach Frankreich gereist, neben der offiziellen Delegation waren darunter auch der Musikzug des GSV Eintracht und Jugendliche aus Baunatal.



Höhepunkte des viertägigen Besuchs waren der Gala-Abend mit normannischem Menü und der Serenadenabend auf dem Theaterplatz in Vire, den der GSV-Musikzug gemeinsam mit der keltischen Gruppe Bagad gestaltete. Bürgermeister Manfred Schaub und sein Virer Amtskollege Marc Andreu Sabater griffen zum Taktstock und dirigierten gemeinsam ein Stück der GSV-Musiker.



Einen Einblick in die Atmosphäre vor Ort gibt es auch ein kurzes Video von Vire TV: