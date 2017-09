E-Mobilität entlang der Deutschen Märchenstraße



E-Mobilität erfahrbahr machen. Dies bietet seit dem 12. September 2017 die Stadt Baunatal ihren Bürgerinnen und Bürgern in Zusammenarbeit mit dem Regionalmanagement Nordhessen GmbH und der bdks – Baunataler Diakonie Kassel an. Und dies völlig kostenfrei bis zu 100 Kilometern. „Nach den Ausflügen mit E-Autos wollen wir jetzt ein ständiges Angebot an Probefahrten schaffen. Nur durch Ausprobieren kann Begeisterung entstehen“, erläutert Baunatals Erste Stadträtin Silke Engler den Entschluss zur Teilnahme am Projekt.



Die Mitarbeitenden der bdks übernehmen hierbei die Vermittlung des eGolfs und die Arbeiten rund um das Fahrzeug. Eine Zusammenarbeit, die in dieser Form in Deutschland einmalig und erstmalig ist. So verbindet das Projekt das Erleben der Zukunftstechnologie Elektromobilität mit der Einbindung und Beschäftigung von Menschen mit Handicap. „Immer wieder neue Möglichkeiten, Menschen mit Behinderung eine sinnvolle Arbeit zu geben und Inklusion zu leben – das geht gut in Baunatal“, betont Joachim Bertelmann, Vorstandsvorsitzender der bdks.



Durch ein modernes Zugangssystem kann das eCarsharing ausprobiert werden. Und so einfach geht es: Im Markt 5 – Haus der Begegnung, dienstags von 10-12 Uhr, mittwochs von 13-15 Uhr und freitags von 10-12 Uhr die Probefahrtvereinbarung ausfüllen, die Zugangskarte erhalten und zu dem vereinbarten Termin das Auto ausgiebig testen. Der mit einem 85 kW-Motor (115 PS) ausgestattete eGolf, der sich optisch nur geringfügig vom Golf mit Verbrennungsmotor unterscheidet, ist mit einem modernen Carsharing-System ausgestattet und kann mit der Zugangskarte an der Windschutzscheibe geöffnet werden. Außerhalb der Probefahrttermine steht der eGolf auch Carsharing-Nutzern von flinkster zur Verfügung. Zugangskarten sind zu den gleichen Terminen im Markt 5 – Haus der Begegnung erhältlich. Der Stellplatz für den eGolf befindet sich an der Ladestation an der Shell-Tankstelle, Kirchbaunaer Straße. Dieser wurde mit einem „Carsharing“-Schild versehen.



Der Baunataler eGolf ist Teil eines Gesamtprojektes des Regionalmanagement Nordhessen, das seit Juni 2016 läuft und mit Fördermitteln des Landes Hessen durchgeführt wird. Ziel ist es, zu erproben, wie die Deutsche Märchenstraße im Rahmen von Ausflügen und Reisen elektromobil erfahren werden kann und dafür die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen.



Durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung wird dieses Projekt aus Mitteln des Förderprogramms Elektromobilität in Hessen (HA-Projekt-Nr.:504/16-16) gefördert; die Deutsche Märchenstraße e.V., die Frankfurt University of Applied Sciences, die Bad Emstaler Plug´ n Charge GmbH, die Regionalmanagement Nordhessen GmbH sowie die EAM GmbH & Co.KG sind daran beteiligt.



„Das Angebot in Baunatal ist eine spannende neue Möglichkeit, Menschen für Elektromobilität zu begeistern. Das unterstützen wir gern“, so Manuel Krieg, Projektleiter beim Regionalmanagement Nordhessen.