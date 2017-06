Was gehört für Sie zu einem gelungenen Sommer? Sonne auf der Haut, ein Eis auf der Zunge, Sand unter den Füßen, Wasser in der Nähe. Und natürlich auch reichlich Gute-Laune-Musik. Genau diese präsentiert uns Bernhard Brink mit seinen "Größten Sommerhits aller Zeiten" - für einen perfekten Start in den Sommer.



Erleben Sie eine Auswahl an schwungvollen Hits und heißen Rhythmen. Nationale und internationale Oldies und Schlager sorgen für die richtige Stimmung. Mit dabei sind unter anderem Mungo Jerry "In the Summertime", die Goombay Dance Band mit "Sun of Jamaica", Frank Schöbel mit "Heißer Sommer", die Roten Gitarren mit "Weißes Boot", die Flippers mit "Die rote Sonne von Barbados", Helene Fischer "Atemlos", Jürgen Drews "Ein Bett im Kornfeld" und viele, viele andere mehr. Da kann der Sommer nur noch sonniger werden!



Sendung: 06.06.2017 um 20.15 Uhr im MDR Fernsehen

Quelle: MDR Fernsehen



