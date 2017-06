UPA-Webdesign ist in Kleve (https://www.upa-webdesign.de/) ansässig. Das Team besteht aus erfahrenen Experten mit verschieden Fachgebieten, wie beispielsweise Programmierung, Optimierung, Webdesign oder Analysen. Entsprechend breit aufgestellt ist auch das Produkt- und Leistungsportfolio von UPA-Webdesign.



Die Auftraggeber können so komplexe Leistungspakete aus einer Hand beziehen. Dabei kann es sich beispielsweise um die Erstellung einer neuen Webseite, in Verbindung mit begleitenden Maßnahmen der Suchmaschinenwerbung und der Suchmaschinenoptimierung handeln. Redaktionelle Dienstleistungen werden ebenfalls offeriert, sodass bei Bedarf auch der für die Webseiten und das Marketing nötige Content erstellt werden kann.

Je nach Wunsch der Kunden, arbeitet das Team bei den verschiedenen Services überwiegend selbstständig oder auch in enger Abstimmung mit den Auftraggebern. Unternehmer, die zeitlich stark eingebunden sind und nur wenig Möglichkeiten haben, sich selbst um eine Onlinemarketingstrategie und deren fachgerechte Umsetzung zu kümmern, kommt die Selbstständigkeit des erfahrenen und eingespielten Teams von UPA-Webdesign besonders zugute.



Verschiedene Mitarbeiter werden speziell geschult und legen Prüfungen bei großen Suchmaschinenanbietern ab, um entsprechende Zertifizierungen zu erhalten und das erarbeitete Fachwissen auf einen Blick nachvollziehbar zu machen. Zu den allgemeinen Zertifizierungen gehören zum Beispiel die Bereiche "Suchmaschinenwerbung" und "Mobile Werbung". Hinzu kommen mehrere individuelle Zertifikate, neben den gerade bereits genannten sind dies unter anderem die Sektoren "Videowerbung", "Displaywerbung", "Shopping" sowie "Google Analytics IQ". Dies sind die Zertifizierungen vom "Google Partner"-Programm (https://www.google.com/partners/#a_profile;idtf=5067245085). Hinzu kommen weitere Zertifikate, wie etwa "Accredited Professional | bing ads" von der "Microsoft Corporation".



UPA-Webdesign betreut zahlreiche große und kleine Firmen, vom Einzelunternehmer, über zahlreiche mittelständische Betriebe, bis hin zum Großkonzern. Die freundlichen nd kompetenten Mitarbeiter stehen Interessenten sehr gerne für eine unverbindliche und kostenfreie Erstberatung zur Verfügung.



Kontakt

UPA Verlags GmbH

Stephan Duda

Jakob-Krebs-Straße 124b

47877 Willich-Anrath

+49 (0) 2821 / 72030

+49 (0) 2821 / 25517

kontakt@upa-webdesign.de

http://www.upa-webdesign.de/