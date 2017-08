MASCH Software Solutions und seine Partner laden ein zur Virtual Academy Conference (VAC) für Hoteliers 2017. Bei dieser kostenfreien, virtuellen Konferenz für Hoteliers im Internet dreht sich alles um das zentrale Thema:



Das mittelständische Hotel in der digitalen Welt von morgen

- Die Branche diskutiert über die Digitalisierung und Vernetzung von Tourismus- und Freizeitangeboten -





Unter dem Motto "Produkte, Technologien, Strategien und Experten-Wissen für Ihren erfolgreichen Internetauftritt" richtet MASCH Software Solutions gemeinsam mit Experten von Hotel-Spider, HotelPartner, ibelsa rooms, trivago und Autobahn-Guide.com die erste Internet- und Online-Konferenz für Hoteliers am 27. und 28. September 2017 in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus.





Was bietet die VAC für Hoteliers 2017 dem interessierten Hotelier?



Die VAC für Hoteliers 2017 ist als lupenreine Online-Konferenz im Internet konzipiert. Sie richtet sich gezielt an mittelständische Hoteliers, Hotel-Kooperationen und Destinations-Touristiker und bietet Workshops und Seminare rund um die für die Hotellerie so wichtigen Internet-Themen wie...



- Wie steigere ich die Sichtbarkeit meines Hotels / Unternehmens im Internet durch SEO und SEM?

- Vernetzung erfolgreich gestalten mit Channel-Management und Online-Buchung

- Intelligentes Preis- und Belegungs-Management mittels Yield- und Revenue-Manager - oder wie ermittle ich den richtigen Preis, zur richtigen Zeit für den richtigen Gast? -

- Online-PMS Software von morgen ist flexibel, individuell, integrativ und hilft insbesondere bei kleineren Betrieben die Kosten zu senken. Die Digitalisierung bietet hier viele Möglichkeiten.

- Sind Preisvergleichs- und Bewertungsportale positiv für die Hotellerie oder helfen Sie nur den großen Buchungsportalen? Wie kann ich als einzelnes Hotel von Ihnen profitieren und mehr Direkt-buchungen erzielen?



Die Teilnehmer bekommen hierbei die Möglichkeit sich bei den beteiligten Anbietern in Konzept-Vorträgen, bei Software-Live-Demonstrationen, aber auch über direkte Chat-Kommunikation über die neuesten Lösungen und Initiativen zu informieren.





Wann, Wo und Wie findet die VAC für Hoteliers 2017 statt?



- 27.09.2017 + 28.09.2017 täglich von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr

- Online und direkt am Schreibtisch eines jeden interessierten Teilnehmers über die URL-Adresse: http://akademie.masch.com



Das Konzept der Virtual Academy Conference (kurz VAC) 2017 basiert auf der Erkenntnis, dass viele Hoteliers sich im durchgeplanten Arbeitsalltag keine ein- oder zweitägige Auszeit für die Teilnahme an einer Konferenz oder Seminarveranstaltung nehmen können. Dazu kommen ggf. eine weite Anreise und Übernachtungskosten. Die Teilnahme an der VAC für Hoteliers 2017 löst diese Fragen, denn diese wird auf der eigens dafür eingerichteten Akademie-Plattform von MASCH Software Solutions unter http://akademie.masch.com ausgerichtet. Alle Seminare stehen dabei als Video-Workshops mit integrierter Kommunikations- und Chat-Schnittstelle zur Verfügung. Der Teilnehmer kann seine Teilnahmezeiten absolut flexibel selbst festlegen, da jeder Video-Workshop auch mehrfach gestoppt, wieder neu gestartet bzw. besucht werden kann. Für die Teilnahme an den Seminaren stehen den Teilnehmern an beiden Konferenztagen 14 Stunden von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr zur Verfügung, in denen Sie Workshops besuchen, Fragen stellen können und diese auch interaktiv direkt von den Referenten und Experten der Hersteller beantwortet bekommen. Hierbei ist keine der üblichen Webinar-Software-Tools notwendig, es wird lediglich ein individuelles Login mit Passwort bereit-gestellt, über das sich jeder Teilnehmer in die virtuellen Seminarräume einloggen kann.





Welche Hersteller haben ihre Teilnahme bereits zugesagt?



"Mit dem Portalbetreiber Autobahn-Guide.com, den Softwareanbietern Hotel-Spider (Channelmanager), HotelPartner (Yield- und Revenue-Management) und ibelsa rooms (Online PMS-Software) sowie mit einer der führenden globalen Hotelmetasuchmaschinen trivago haben wir neben MASCH Software Solutions bereits feste Seminar- und Produkt-Demonstrationen vereinbaren können", so Martin Schaarschmidt, verantwortlich für das Marketing und den Customer Service bei MASCH Software Solutions.



Raissa Benchoufi, Industry Manager DACH bei trivago glaubt an das neue und innovative Format der Veranstaltung, denn "Das Ziel der beteiligten Anbieter ist es einen hochqualifizierten Know-How Transfer anzubieten und dies bei möglichst flexibler Zeiteinteilung und geringem technischen Aufwand für den teilnehmenden

Hotelier. Wir sind überzeugt, dass die VAC für Hoteliers 2017 diesem Anspruch gerecht wird und erhoffen uns eine hohe Beteiligung seitens der Hotellerie in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vernetzung durch Channelmanager, Yield- und Revenue-Management wie auch die eigene Online-Buchungsplattform sind für den Direktvertrieb und die Margensituation der mittelständischen Hotels enorm wichtig. Suchmaschinen-Optimierung und Meta-Suchportale sind dabei hilfreiche Werkzeuge für eine erfolgreiche Vermarktung. Somit bietet die VAC für Hoteliers 2017 zu allen relevanten Online-Themen eine ausgewiesene Know-How Expertise, die eine Teilnahme für jeden Hotelier sinnvoll macht."



Interessierte Hoteliers können sich online über http://akademie.masch.com ausführliche Informationen einholen und unter http://akademie.masch.com/de/conference-anmeldung/ direkt für die Konferenz anmelden.



Unter allen Teilnehmern verlost MASCH Software Solutions außerdem ein Apple iPad Pro, das den Weg in die digitale Welt von morgen aktiv unterstützt.



