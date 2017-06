Jetzt die Kensingfield Werbeagentur einfach ausprobieren. Wir schenken Neukunden einen 25 ? Gutschein. Dieser kann einfach im Warenkorb eingelöst werden und ist gültig bis 30. Juni 2017, 23:59 Uhr. Barauszahlung und der Rechtsweg sind ausgeschlossen.



Gutscheincode: Jw7FkeWx



Seit 2008 gibt es die Kensingfield Werbeagentur als online buchbare Full-Service-Werbeagentur im Internet und sie ist im Laufe der Jahre für Deutschland, Österreich und die Schweiz zu einer der beliebtesten Agenturen in diesem Segment geworden. Im März 2016 wurde sie von der Initiative Mittelstand mit dem Prädikat "Best of 2016" ausgezeichnet.



Die Kensingfield Werbeagentur ist die Werbeagentur mit festen Preisen. Hier wissen Kunden vorher auf den Cent genau, was es kostet. Einfach die entsprechenden Leistungswünsche in den agentureigenen Online-Preiskalkulator eingeben. Der ermittelte Festpreis gilt für die gesamte Dauer eines Auftrags, ganz egal wie viele Änderungswünsche bis zur Freigabe entstehen werden. Es wird einfach nicht teurer. Und mit der Option "Zahlung auf nachträgliche Rechnung" bezahlen Sie keine Vorausleistung. Kann eine Werbeagentur einfacher und transparenter sein?



Mit Kensingfield sparen Kunden aber kein bisschen Qualität und Service ein. Sie werden nicht einmal merken, dass die Werbeagentur nicht bei Ihnen um die Ecke sitzt. Denn über Telefon, eMail oder WhatsApp ist der persönliche Mediengestalter von Kensingfield jederzeit erreichbar, ganz ohne Termin und Parkplatzsuche.



Alle Preise, Details und Informationen stehen ausführlich auf dem Buchungsportal der Kensingfield Werbeagentur. Sie möchten vorher verlässlich wissen, was Werbung kostet? Dann kommen Sie zur Kensingfield Werbeagentur, der Werbeagentur mit festen Preisen.



