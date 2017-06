Köln, 14.06.2017: Die Türkisch-Islamische Union (DITIB), sowie alle

muslimischen Organisationen, machen immer wieder in verschiedenen Meldungen

sowie durch Aktionen und Stellungnahmen deutlich, dass es keine inhaltliche,

geistige oder emotionale Nähe der organisierten Muslime zu IS-Terroristen

oder religiös verblendeten Kämpfern gibt.



"Muslimische" Demonstrationen, um zu zeigen, dass man sich von den

Gewalttätern und ihren Taten nicht vereinnahmen lassen will, gab es bislang

ebenfalls unzählige Male in Form von gemeinsamen öffentlichen

Stellungnahmen, öffentlichen Gebeten und öffentlichen Initiativen.

Diesbezüglich verweisen wir auf unsere Meldungen allein innerhalb eines

Monats zu den Terrorakten in Teheran (07.06.2017), London (04.06.2017),

Kabul (31.05.2017), in Ägypten (26.05.2017) und in Manchester (23.05.2017).



Den Personen, die diese aktuelle Demonstration organisieren, hätte bewusst

sein müssen, dass für eine gemeinsame Veranstaltung Vorgespräche notwendig

sind. Auch hätten wir den betreffenden Personen vorab erklären können, dass

am 22. Tag des Ramadan, an dem in Köln von 3:47 Uhr bis 21:55 Uhr gefastet,

also nichts gegessen und getrunken wird, es den fastenden Muslimen

schlichtweg nicht zumutbar ist, stundenlang in der prallen Mittagssonne bei

25°C zu marschieren und demonstrieren.



Forderungen nach "muslimischen" Anti-Terror-Demos greifen zu kurz,

stigmatisieren die Muslime und verengen den internationalen Terrorismus auf

sie, ihre Gemeinden und Moscheen - das ist der falsche Weg und das falsche

Zeichen, denn diese Form der Schuldzuweisung spaltet die Gesellschaft. Darin

pflichten wir Aydan Özoðuz, Integrationsbeauftragte der Bundesregierung,

bei.



Muslime sind darüber hinaus keine Verhandlungsmasse, die sich nach Belieben

hierhin oder dorthin zitieren lässt - die DITIB hätte sich statt Ansprache

über die Medien zumindest Gespräche im Vorfeld gewünscht.



Dies zeigt uns, dass die Initiative entweder zu kurz gedacht war oder

vordergründig um eine mediale und politische Effekthascherei bemüht, und

nicht etwa, wie behauptet, um die Bedürfnisse und Wünsche der Muslime.

Öffentlich wirksame Aktionen begrüßen wir, lehnen jedoch die Art und Weise,

wie dieser angekündigte Marsch organisiert wurde, ab. Diese Form ist eine

öffentliche Vereinnahmung und Instrumentalisierung.



Gleichwohl ist es uns ein wichtiges Anliegen, gemeinsame und starke Zeichen

gegen den Terrorismus zu setzen. In dieser Frage handeln wir allein im Sinne

der Muslime - alles andere wäre zu kurz oder egoistisch gedacht. Dass die

Wirkung solcher Aktionen nicht nachhaltig ist, zeigen die Reaktionen auf

bisherige Aktionen und Initiativen. So dauert es erfahrungsgemäß nicht

einmal Wochen, bis erneut Aufrufe an die Adresse der Muslime laut werden,

sich vom Terror zu distanzieren.



Wichtiger ist, dass die Gesellschaft von der kontinuierlichen und

unverzichtbaren Basisarbeit insbesondere der organisierten Muslime in

Deutschland erfährt, die dazu beitragen, dass wir in Deutschland ein

friedfertiges und versöhnliches, tolerantes Islamverständnis leben. Muslime

in Deutschland haben vor allem auch dank der DÝTÝB eine maßvolle und

friedliche Geschichte.



Betonen möchten wir dabei auch den Aspekt des Gemeinsamen, weil ein Zeichen

gegen den Terror zu setzen, ist eine Aufforderung an die gesamte

Gesellschaft, die darin sozusagen "Gesamtschuldner" ist. Hier pflichten wir

der Grünen-Spitzenkandidatin Frau Göring-Eckardt bei: "Das ist keine Frage,

die Muslime allein unter sich zu klären hätten" - denn wir tragen gemeinsam

Verantwortung! Dies war zu unserer Demonstration gegen Terror 2004 mit über

25.000 Teilnehmern genauso wichtig wie heute.



Als muslimische Religionsgemeinschaft werden wir in allen DITIB- Moscheen in

Deutschland zu diesem Freitagsgebet ein gemeinsames Bittgebet gegen den

Terror und für den Frieden halten und darüber hinaus in unsere

Freitagspredigt einfließen lassen.











