Köln, 09. Juni 2017: Die Kölner Zentralmoschee feierte ihren bislang größten Moment – die Türkisch-Islamische Union übergab zum heutigen, zweiten Freitagsgebet im Ramadan den Kuppelsaal erstmalig der Nutzung. Die Kölner Zentralmoschee mit Gemeindezentrum, deren Grundsteinlegung am 07.11.2009 erfolgte, ist nunmehr zum Großteil fertiggestellt. Mit dem Freitagsgebet werden die Gebete ab sofort im Kuppelsaal verrichtet. Die beeindruckende Innenraumgestaltung im Zusammenspiel mit der Architektur begeisterte alle Besucher gleichermaßen.



In hoffnungsvoller, vom Geist des Friedens und von Spiritualität geprägter Atmosphäre des Ramadan nahmen über 1.000 Gläubige am ersten Freitagsgebet im fertiggestellten Kuppelsaal teil.



Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Vorstandsvorsitzender des DITIB-Bundesverbandes, sprach im neu geöffneten, eindrucksvollen und einzigartigen Gebetssaal zur Gemeinde. Er betonte in seiner Predigt die Wichtigkeit und Bedeutung einer Moschee im Leben eines muslimischen Gläubigen. Er erläuterte koranische Verse, die darlegen, wie an Gott und das Jenseits Glaubende Moscheen errichtet haben.



Diese vertiefend ging Prof. Aşıkoğlu auf die Besonderheiten der Gläubigen ein und betonte, dass neben der Errichtung von Moscheen der Glaube an Gott und das Jenseits, das Verrichten religiöser Pflichten wie das Gebet, das Fasten und die Armensteuer die Grundlagen für den muslimischen Gläubigen sind. Auf die Schönheit des Ramadan eingehend, verwies er auf die Bedeutung, in diesem Monat an die Armen zu denken und mit Nachbarn, Verwandten und Bedürftigen an den Iftar-Tafeln zusammen zu kommen.



Zum Ende der Predigt dankte Prof. Aşıkoğlu allen, die den Moscheebau ideell und materiell unterstützt haben.



Suat Okuyan, Stellvertretender Vorsitzender im DITIB-Bundesverband, nahm in seiner Freitagspredigt Bezug auf die Bedeutung von Moscheen – insbesondere auch in Deutschland: “Gleichzeitig wird diese Moschee eine Funktion ausüben, die allen voran ganz Deutschland und Europa sowie der ganzen Welt die Botschaften des Islams zur Barmherzigkeit und Milde formuliert. Diese Moschee wird jederzeit das Fundament für die Bemühungen für Frieden, Geborgenheit und Geschwisterlichkeit sein und dies gegenüber der ganzen Menschheit vertreten.“