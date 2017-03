Köln, zum 08. März 2017:



Muslimische Frauen fordern…



1. Soziale Inklusion geflüchteter Frauen!

Mülteci kadınlar topluma dahil edilmeli!



2. Politische und soziale Teilhabe!

Siyasal ve sosyal katılım!



3. Gerechte Rollenverteilung!

Adil rol dağılımı!



4. Nein zur Ausbeutung! / Kadın istismarına hayır!



5. Ein- und Aufstiegschancen Kommunalpolitik!

Yerel politikaya girme ve yükselme şansı!



6. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit! / Eşit işe eşit ücret!



7. Chancengleichheit Bildung und Arbeitsmarkt – gegen Altersarmut!

İş piyasası ve eğitimde fırsat eşitliği – yaşlılık yoksulluğuna hayır!“



Musliminnen erheben ihre Stimme gegen die Ungleichheiten in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft – beim DITIB Bund der muslimischen Frauen (BDMF) steht der Weltfrauentag dieses Jahr ganz im Zeichen des „Empowerments“ von Frauen. Die engagierten und modernen Frauen des BDMF wenden sich mit konkreten Forderungen an die deutsche Öffentlichkeit und an die muslimische Community.

Den ganzen März über finden bundesweit Veranstaltungen, Vorträge und Workshops zu verschiedenen Themen statt – von der klassischen Forderung zu einer gerechteren Rollenverteilung bis hin zu spezifischen Themen wie der Eingliederung von geflüchteten Frauen in die deutsche Gesellschaft oder der Appell zu besseren Ein- und Aufstiegschancen in der Kommunalpolitik. Muslimische Lehrerinnen, Schriftstellerinnen und Religionsbeauftragte, Juristinnen, Politikerinnen und Multiplikatoren sprechen vor interessierten Damen und Herren aller Weltanschauungen.

DITIB Bund der muslimischen Frauen (BDMF)







RFV Düsseldorf – Römerstraße 605, 47443 Moers

10.03.2017 18.00 Politische und soziale Teilhabe



RFV Münster – Windelsbleicherstraße 56, 33647 Bielefeld

11.03.2017 13:30 Nein zur Ausbeutung



LFV Württemberg – Bästenhardt-Halle Hallstattstr. 32-36, 72116 Messungen

11.03.2017 14:00 Soziale Inklusion geflüchteter Frauen



LFV Hessen – Massenheimer Weg 2, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe

12.03.2017 14:00 Ein- und Aufstiegschancen Kommunalpolitik



RFV Köln – Veledenerstr. 63, 52349 Düren

12.03.2017 13:30 Chancengleichheit Bildung und Arbeitsmarkt

– gegen Altersarmut!



LFV Rheinland-Pfalz – Franz-Liszt-Straße 1, 55118 Mainz

18.03.2017 15:00 Gerechte Rollenverteilung



LFV Saarland – Stützenstr.1, 66125 Dudweiler

19.03.2017 15:00 Gerechte Rollenverteilung



RFV Köln – Ladestr. 25, 57518 Netzdorf

24.03.2017 18:00 Gerechte Rollenverteilung