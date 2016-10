Treten diese Erkrankungen häufiger auf, oder gibt es mehr Transparenz durch Statistiken und Studien?



Viele Forscher beschäftigen sich mit der Frage, ob psychische Erkrankungen im modernen Zeitalter zugenommen haben und wenn ja was die genauen Ursachen dafür sind. In den letzten 100 bis 200 Jahren hat sich das Leben weltweit dramatisch verändert. Dadurch ist man anderen Einflüssen ausgesetzt. So ist zum Beispiel die tägliche Information über das Weltgeschehen mithilfe modernster Medienkommunikation in diesem Ausmaß noch niemals möglich gewesen. Doch welche Auswirkungen kann dieses Tor in die Welt auf die Psyche des Menschen haben. Forscher beschäftigen sich zum Beispiel mit der Frage inwiefern das tägliche Informieren über Umweltkatastrophen, Unfälle, Terroranschläge und viele weitere Schreckensnachrichten innerhalb der Bevölkerung Angst und Schrecken produziert. Dabei besteht für den Menschen keine unmittelbare Gefahr, doch die Bilder und Informationen aus dem Fernsehen müssen trotzdem verarbeitet werden.



Welche Ursachen für Angsterkrankung gibt es?



Es ist nicht selten ein Trauma, welche der Entstehung bestimmter Angsterkrankung voran geht. So können alle Arten von Erlebnissen, wie Unfälle, Gewaltdelikte und viele andere Situationen in denen Todesangst erlebt und gespürt wurde im Unterbewusstsein die Entstehung einer Angsterkrankung auslösen. Auch noch Jahre später kann eine solche Erkrankung erst wirklich ausbrechen. Neben diesen schockartigen Ursachen können auch langsame und allmählich sich entwickelnde Angsterkrankungen in den Praxen diagnostiziert werden Bei dieser Art der Angsterkrankung geht meistens ein längerer Vorlauf von alltäglichen und kleinen Traumata voran wie z.B. durch Mobbing, Überforderung etc. am Arbeitsplatz in der Schule oder im Elternhaus. Weitere Informationen zum Thema Angst finden sich auf der Internetseite http://anti-angst-zentrum.com/ .