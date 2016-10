Jeder Mensch hat die Fähigkeit zu Flirten mehr oder weniger von Geburt an mit auf den Weg bekommen. Es ist eine natürliche Dynamik zwischen den Geschlechtern um evolutionär gesehen einen passenden Partner zur Nachwuchsgründung zu finden. Häufig sind diese vorhandenen Fähigkeiten verschüttet und inaktiv durch gewisse soziale Ängste und Unsicherheiten. Für die meisten ist es daher sinnvoll Hilfe zu suchen und das vorhandenen Potenzial zur Eroberung des anderen Geschlechtes zu entfalten.



Wie kann man sein Potenzial bestmöglich entfalten um bei der Partnersuche erfolgreicher zu sein ?



Das erfolgreiche Flirten ist nicht nur eine Fähigkeit, sondern unter anderem auch abhängig von den Lebenssituationen in denen man sich selbst, aber auch die gewünschte Person sich befindet. Hat man klare Lebensziele und weiß was man im Leben möchte und kennt man sich selbst gut, sprich ist reif und reflektiert hat man meistens bessere Chancen gut anzukommen, wie einige Studien ergeben haben. Mit sich selbst im reinen sein und ein Leben führen welches man für sich ausgesucht hat ist häufig ein hohes Gut in unserer Gesellschaft voll von Möglichkeiten. Wer diese Qualität in seinem Leben hat und dies auch ausstrahlt hat besonders gute Chancen bei der Partnerwahl. Es ist natürlich möglich durch ein Coaching oder einen Ratgeber das vorhandene Potenzial zu erwecken. So kann man z.B. mithilfe verschiedener Übungen durch Ansprechen fremder Personen und viele Erfahrungen und Dates die eigenen Stärken schneller finden. Wer sich weiter zu diesem komplexen Thema belesen möchte findet unter anderem auf der Internetseite http://www.nextprise.com/ Rat. Hier werden für beide Geschlechter sinnvolle Strategien vorgezeigt, welche man im Selbstversuch ausprobieren kann.