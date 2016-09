Heutzutage findet sich eine vermehrte Fluktuation im Bereich der Beziehungen. Die Suche nach einem passenden Lebenspartner ist zu einem permanenten Bestandteil unseres Lebens geworden. Selbst sobald sich feste Beziehungen entwickelt haben, sind Trennungen und neue Anfänge keine Seltenheit. So kommt es im Verlaufe eines Lebens bei den meisten Menschen zu einer relativ hohen Anzahl an festen und ernsthaften Beziehungen. Dating kann und darf unterschiedliche Ziele haben. Viele Experten raten dazu vor einem Date und dem Treffen mit einem möglichen Partner sich noch einmal bewusst zu machen wonach man eigentlich sucht. Natürlich sollte man ohne Erwartungen an das Treffen herangehen. Am besten ist es Platz zu lassen für das was gerade stattfindet. Dennoch kann ist nützlich sein vorher ein Bewusstsein darüber geschaffen zu haben welche Absichten man eigentlich auf der Suche nach einem passenden Partner verfolgt. Sind berufliche Ziele wichtig? Hat man den Wunsch nach Kindern? Sucht man eher etwas Ungezwungenes? Möchte man ein reinkörperliches Abenteuer erleben? Diese und viele andere Punkte lohnen sich in verschiedener Art und Weise bewusst zu machen. So kann es helfen, die eigenen Gedanken in Ruhe und für sich allein einmal niederzuschreiben.



Wie kann man während eines Dates am meisten punkten?



Es gibt unterschiedliche Faktoren, welche im Allgemeinen als attraktiv gelten. Diese Faktoren sind jedoch eher ein Durchschnitt innerhalb der Bevölkerung und können nicht auf jede Situation individuell angewendet werden. Jeder Geschmack ist anders und jede Kombination zweier Menschen hat eigenen Besonderheiten und ein eigenes Potential. Selbstbewusstsein kann von vielen Menschen als attraktiv empfunden werden. Viele Studien haben ergeben, dass Menschen welche unsicher sind, aber dennoch zu dieser Unsicherheit stehen und sich dafür nicht verstecken ebenso attraktiv wirken können. Zudem spielt das Thema Timing eine wichtige Rolle. Es gibt bestimmte Schlüsselmomente, bei denen das Daten in eine bestimmte Richtung gehen kann. Diese gilt es zu erkennen.