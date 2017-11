Buchen Sie jetzt bei Kensingfield Ihren Flyer DL hoch 6 Seiten Wickel ab nur 129 Euro einfach auf Rechnung.



Flyer - DL hoch (100 x 210 mm) - 6 Seiten - Wickelfalz

- Individuelle Gestaltung -



Flyer | Prospekt | Faltblatt | Falzflyer | Folder

Endformat (geschlossen): DIN lang hoch

Abmessungen (geschlossen): 100 x 210 mm

Gesamtumfang: 6 Seiten

Falz: Wickelfalz

Grundpreis: 129 Euro



Diese Leistungen erhalten Sie von uns:

Ihr Flyer wird durch unsere Mediengestalter professionell gestaltet

Gestaltung zum auswählbaren Festpreis (Auswahl-Box)

Erfüllung Ihres individuellen Kreativbedarfs (Auswahl-Box)

Textbearbeitung nach Wahl (Auswahl-Box)

Bildbearbeitung nach Wahl (Auswahl-Box)

Gestalterische Entwicklung gemäß Ihrer Wünsche und Anforderungen

Einbeziehung Ihrer vorhandenen Ideen, Skizzen und Vorlagen

Unbegrenzte Änderungsläufe bis zu Ihrer Freigabe

Lieferung einer fertig vorbereiteten Druckdatei im PDF-Format

Druckdatei kann an jede Druckerei Ihrer Wahl gegeben werden

Druck kann auf Wunsch gleich mitgebucht werden (Auswahl-Box)

Übermittlung offener Datendateien im indd-Format möglich (Auswahl-Box)



Die Auftragsabwicklung bei KENSINGFIELD



Sie erhalten nach Ihrer Bestellung in unserer Agentur einen festen Ansprechpartner. Er oder sie begleitet Sie bis zum Abschluss aller Arbeiten, fragt Ihre Gestaltungswünsche ab und klärt mit Ihnen alle noch offenen Fragen (Vorlagen, Bilder, Texte usw.). Bitte zögern Sie nicht Ihren Ansprechpartner anzusprechen, wann immer im Laufe Ihres Auftrages eine Frage auftreten sollte.



Wir legen Ihnen nach Eingang Ihrer Wünsche, Vorlagen, Texte und Bilder einen ersten Layoutentwurf innerhalb der von Ihnen gewählten Bearbeitungszeit (Tarifwahl) vor. Dieser wird dann durch Änderungsläufe weiterentwickelt. Ein Änderungslauf bedeutet, dass Sie uns mitteilen, was Sie am Ihnen vorliegenden Layoutentwurf geändert haben möchten. Wir setzen Ihre Wünsche entsprechend der gewählten Bearbeitungszeit (Tarifwahl) um und legen Ihnen erneut einen entsprechenden Layoutentwurf vor. Es gibt keine Begrenzung der Anzahl von Änderungsläufen.



Ist alles so, wie Sie es wünschen, erteilen Sie uns Freigabe/GzD (formlos per eMail oder Fax) und Sie erhalten von uns eine fertig vorbereitete Druckdatei im PDF-Format. Damit endet Ihr Auftrag bei uns, wenn Sie nicht zusätzliche Leistungen (Auswahl-Box) gewählt haben. Änderungswünsche, die nach einer bereits durch Sie erteilten Freigabe bei uns eintreffen, sind kostenpflichtig und werden nach Aufwand zu einem Stundenhonorar in Höhe von 60,00 ? (gegebenenfalls zzgl. 19% MwSt.) abgerechnet.



Alle Preise, Details und Informationen stehen ausführlich auf dem Buchungsportal der Kensingfield Werbeagentur. Sie möchten vorher verlässlich wissen, was Werbung kostet? Dann kommen Sie zur Kensingfield Werbeagentur, der Werbeagentur mit festen Preisen.



Hier informieren:

https://www.kensingfield.com/flyer-dl-hoch-6-seiten-wickel.html



Kontakt

KENSINGFIELD Werbeagentur

Gérard Cammu

Dürener Straße 247

50931 Köln

+49 (0)221 96 69 49 90

+49 (0)221 96 69 49 89

info@kensingfield.com

http://www.kensingfield.com