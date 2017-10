Der Kölner IT-Dienstleister Dolphin IT Services GmbH bietet mit dynaSHARE (https://www.dynashare.de/) einen sicheren Cloud-Datenspeicher für Geschäftskunden, welcher das sichere und einfache Teilen von Dateien mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern ermöglicht.



Als Alternative zu Cloud-Speichern aus dem Ausland, wie zum Beispiel Dropbox, wird dynaSHARE ausschließlich in deutschen Rechenzentren gehostet, und erfüllt somit alle Datenschutz-Anforderungen deutscher Unternehmen (wie zum Beispiel BDSG - Bundesdatenschutzgesetz).



Die Dateien können gezielt auf verschiedenen Geräten synchronisiert werden können, damit diese auch unterwegs zur Verfügung stehen. Für den Zugriff stehen Clients für alle gängigen Betriebssysteme (Windows, MacOS, Linux) zur Verfügung. Zudem kann dynaSHARE als Laufwerk lokal eingebunden werden, und verhält sich damit wie ein erweiterter Netzwerkspeicher. Die Web-basierte Verwaltungsoberfläche ermöglicht die Anpassung auf die eigenen Bedürfnisse sowie die Erteilung von Freigaben.



Dateien können internen und externen Benutzern freigegeben werden. Auch können externen Benutzern das sichere Hochladen von Dateien angeboten werden, ohne dass diese ein eigenes dynaSHARE-Konto benötigen.



Die optionale Ende-zu-Ende Verschlüsselung erlaubt das Schützen von Dokumenten gegen unberechtigte Zugriffe, wobei der Schlüssel nicht in der Cloud gespeichert wird - dadurch können selbst dynaSHARE-Administratoren keine Dateien entschlüsseln (Zero-Knowledge-Prinzip).



Auch dedizierte dynaSHARE Server sind auf Wunsch erhältlich, um eigene Konfigurationen und Anpassungen zu ermöglichen. Die Business und Enterprise Varianten bieten zusätzliche Funktionen, wie zum Beispiel Branding, erweiterte Benutzer-Administration, LDAP-Integration oder Audit-Logs.



Die Tarife für dynaSHARE Cloud basieren auf Benutzer-Lizenzen und bieten unterschiedliche Speicher-Größen bei gleichem Funktionsumfang. Der Vertrag ist monatlich kündbar.



Zur Produkt-Webseite (https://www.dynashare.de)



Firmenkontakt

Dolphin IT Services GmbH

Andreas Kunter

Amsterdamer Str. 192

50735 Köln

0221-7788-6408

0221-7788-6403

service@dolphin-its.de

https://www.dolphin-its.de





