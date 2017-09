Zu den bevorstehenden Bundestagswahlen am 24. September ruft die DITIB alle

muslimischen und türkischstämmigen Wahlberechtigten zur aktiven

Wahlbeteiligung auf.



Als DITIB-Verband halten wir die aktive Wahlbeteiligung der über eine Millionen

Muslime und insbesondere auch der wahlberechtigten DITIB-Mitglieder für

äußerst wichtig, und ermuntern sie in diesem Zusammenhang, ihre Stimme

abzugeben und damit ihre Rechte wahrzunehmen. Von dem demokratischen

Recht der Wahlbeteiligung sollte unbedingt Gebrauch gemacht werden.



Der Gang zur Wahlurne ist für die wahlberechtigten Muslime gleichzeitig eine

Möglichkeit politischer Partizipation und zeigt, dass sie politisch und

gesellschaftlich Verantwortung übernehmen. Denn nur so können die vielfältigen

Probleme einer Lösung zugeführt werden: Sei es die gewachsene

Muslimfeindlichkeit, die gestiegene Übergriffszahlen auf Migranten, Muslime und

Moscheen, die erneute Diskussion um die doppelte Staatsbürgerschaft und die

Chancengleichheit für Migranten und Muslimen gerade beim Zugang auf den

Bildungs- und Arbeitsmarkt. Man darf nicht vergessen, dass die Zukunft

Deutschlands auch unsere Zukunft ist.



Die Beteiligung an den Wahlen ist den wahlberechtigten Muslimen eine

Bürgerpflicht. Wir rufen daher alle Vorstände unserer Gemeinden auf, ihre

Mitglieder zu motivieren, ihre Rechte und Pflichten als wahlberechtigte Bürger

wahrzunehmen. Denn nur so wird man Teil einer Gesellschaft.



In diesem Sinne freuen wir uns, dass unsere Gemeinden und Landesverbände

vielerorts gemeinsam, beispielsweise die DITIB-Landesjugendverbände im Projekt

„Demokratie leben“, diesbezüglich aktiv sind. Ebenfalls wurde heute diesbezüglich

ein Video zur aktiven Wahlbeteiligung veröffentlicht, das über diesen Link

abrufbar ist: https://www.youtube.com/watch?v=A9CoCYLZCyY&feature=share



Wir hoffen, dass sich alle Wahlberechtigten am 24. September die Energie dieser

jungen Menschen zum Vorbild nehmen und ihrer Bürgerpflicht nachkommend

ihre Stimme abgeben. Den Wahlen wünschen wir einen guten Ausgang für das

Land und seine Bürgerinnen und Bürger.



Türkisch-Islamische Union



DITIB - Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V.

Venloer Straße 160

50823 Köln

www.ditib.de