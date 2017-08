FOCUS-MONEY-Umfrage ergibt Traumbewertungen für norddeutschen Massivhausbau-Spezialisten



Hamburg, im August 2017 - Zweimal "Sehr Gut", dreimal "Gut" - wenn das kein Einstand nach Maß für die HausCompagnie ist. Das Wirtschaftsmagazin FOCUS-MONEY und das Kölner Analyse- und Beratungshaus ServiceValue bewerteten bereits zum fünften Mal die Fairness von insgesamt zwölf Massivhausanbietern. Erstmals mit dabei: die HausCompagnie. Die hervorragenden Bewertungen sind eine Bestätigung der kundenfreundlichen "Alles-inklusive"-Strategie und Motivation für das Team um Guido Attabra, Geschäftsführer der HausCompagnie GmbH, in Deutschland weiter zu expandieren.



1.000 Kunden wurden zu 34 Service- und Leistungsmerkmalen ihrer jeweiligen Bauunternehmen befragt. Dabei konnte die HausCompagnie besonders in so sensiblen Bereichen wie "Fairster Kundenservice" und "Fairste Kundenkommunikation" punkten. Hier erzielten die Hamburger jeweils ein "Sehr Gut". Je ein "Gut" gab es für sie zudem in den Kategorien "Fairster Massivhausanbieter", "Fairstes Preis-Leistungs-Verhältnis" sowie "Höchste Nachhaltigkeit & Verantwortung".



"Auszeichnungen, die auf den Beurteilungen unserer Kunden basieren, sind uns die liebsten, belegen sie doch eindrucksvoll, dass wir mit unserem Konzept des Alles-inklusive-Massivhauses in diesem wettbewerbsintensiven Markt alles richtig gemacht haben und nur noch kleine Stellschrauben nachjustieren müssen. Bezugsfertig zu einem garantierten Termin, das heißt komplett ausgebaut und zahlbar erst bei Schlüsselübergabe - mehr Rundum-Sicherheit für Bauherren geht nicht", freut sich Guido Attabra über die positive Rückmeldung seiner Bauherren.



Massivhäuser liegen im Trend



Jeder dritte Neubau in Deutschland - so der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes - wird bereits in Massivbauweise errichtet. Entsprechend groß ist auch die Auswahl an Bauunternehmen, unter denen sich die künftigen Bauherren den passenden Anbieter zur Verwirklichung ihres Traums vom Eigenheim aussuchen können. FOCUS-MONEY empfiehlt: "Bei der Wahl des Massivhausanbieters sollten Kunden aber genau hinsehen. Nicht nur fachlich kompetent sollte er sein, sondern auch fair im Umgang mit seinen Kunden."*



"Für die meisten unserer Kunden ist der Bau eines Hauses der größte Invest ihres Lebens und deshalb zumeist mit großer Anspannung verbunden. Da brauchen sie nicht nur einen erfahrenen, sondern auch dialogbereiten Partner, der sie durch alle Bauphasen ehrlich und offen begleitet", so Attabra weiter.



*Meissner, Sebastian: FAIR UND SOLIDE ZUM EIGENHEIM; in: FOCUS-MONEY, Nr. 32/2017, S. 74 ff.



