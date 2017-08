Übergewicht wird häufig als Volkskrankheit betrachtet, sagt der Hypnosetherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie Dr. phil. Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg (https://www.hypnose-hamburg.biz/gewicht-abnehmen/). Wobei es genau genommen natürlich so ist, erläutert der Hypnosetherapeut Elmar Basse näher, dass das Übergewicht als solches nicht die Krankheit ist, sondern die Ursache darstellt für eine ganze Reihe von Folgeerkrankungen, die wiederum für ihre Heilung wesentlich voraussetzen beziehungsweise mitbedingen, dass das Übergewicht abgebaut wird (bekanntlich ist eine Reihe von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei vielen Menschen im wesentlichen Maße durch das Übergewicht bedingt oder zumindest mitbedingt, erwähnt Elmar Basse, ebenso ist Diabetes eine mögliche Folgeerkrankung des Übergewichts oder auch Schädigungen im orthopädischen Bereich, da der übergewichtige Körper eine große Last zu tragen hat, eine größere jedenfalls, als er dauerhaft vertragen kann - sonst würde man ihn auch nicht als übergewichtig bezeichnen).

Das Übergewicht wiederum kann durchaus auch selbst eine Folge bestimmter psychischer oder körperlicher Erkrankungen sein beziehungsweise durch diese mitbedingt werden. So kann es beispielsweise bei depressiven Störungen zu einer krankheitsbedingten Änderung des Essverhaltens kommen, erwähnt Elmar Basse, aber auch die medikamentöse Behandlung verschiedender psychischer oder körperlicher Erkrankungen kann als unerwünschte Nebenfolge zu einer Gewichtszunahme führen, auch Schilddrüsenerkrankungen können maßgeblichen Einfluss auf das Übergewicht haben und anderes mehr.

Umso wichtiger ist es, so sagt der Hypnosetherapeut Dr. phil. Elmar Basse, effizient und nachhaltig Gewicht abzunehmen. Was in jungen Jahren vielleicht noch keine gravierenden negativen Konsequenzen beim einzelnen Menschen an den Tag treten lässt, kann sich mit fortschreitendem Älterwerden als immer problematischer erweisen. Und immer schwerer kann es der jeweilige Mensch zudem finden, erläutert Elmar Basse, seine lange eingeübten Verhaltensweisen im Bereich des Essens umzupolen und sich auf eine gesunde Ernährung und ein gesundes Essverhalten umzustellen.

Nicht dass es den Betroffenen generell an Einsicht mangelte. Die meisten an Übergewicht leidenden Menschen dürften sich durchaus des Problems bewusst sein, sagt der Hypnosetherapeut Dr. phil. Elmar Basse. Es ist ja nicht so, dass man sich besonders wohl fühlt, wenn man mehr und mehr mit den Folgeproblemen des Übergewichts konfrontiert wird, einmal ganz abgesehen von der ästhetischen Komponente und dem sozialen Druck, den die Betroffenen oft aus ihrem Umfeld erfahren, nicht zuletzt von Ärzten, die sie auf die mit ihrem Essverhalten verbundenen Risiken hinweisen und auf eine Gewichtsabnahme drängen.

Nichtsdestotrotz verhallen die Appelle oft scheinbar ungehört, genau genommen werden sie aber durchaus gehört, nur scheitern viele an der Umsetzung, weiß der Hypnosetherapeut Dr. phil. Elmar Basse, weswegen er mit seiner besonderen Magenband-Hypnose ein besonders effektives Instrument der Gewichtsabnahme entwickelt hat.



