Die Webseite Alle-Anderen.de (http://www.alle-anderen.de) bietet einen kostenlosen Vergleichsservice für alle gängigen File-Hosting Services im deutschsprachigen Raum an. Zum August 2017 fand nun ein groß angelegter Relaunch der Webseite an, in dem Design und redaktionelle Inhalte komplett überarbeitet und auf den neusten Stand gebracht wurden. Sinn und Zweck war eine bessere User-Experience und eine Erweiterung des Contents um die sogenannten Multi-Filehoster, welcher sich seit einiger Zeit im Markt befinden und viele Benutzer von den traditionellen Hostern abziehen.



Neue Gliederung der Seite



Die Website ist nun in drei Bereiche untergliedert.



1.Klassische File Hoster



Es werden alle bisher bekannten FileHoster gelistet und deren individuellen Vorzüge und Nachteile aufgelistet. Mittlerweile hat sich grade in Deutschland der Markt auf einige wenige Player konsolidiert und die Wahl fällt oftmals schwer. Die Übersicht hilft schnell und einfach den individuell besten Premium Anbieter zu finden.



2.Multi FileHoster



Seit geraumer Zeit tummeln sich neue Anbieter im Markt, die sogenannten MultiHoster. Diese haben den Vorzug, dass man mit nur einem Account direkt bei vielen sogenannten klassischer Hostern herunterladen kann. Allerdings greifen diese Services auf die Infrastruktur der vorangegangen zu und sind den klassischen Betreibern oftmals in Dorn im Auge. Die Nutzung dieser Dienstleistungen ist nur in besonderen Fällen zu empfehlen.



3.Ratgeber



Im neuen Ratgeberbereich von Alle-Anderen.de werden regelmäßig neue Informationen, Ratgeberartikel sowie Tipps und Tricks zu verschiedenen Themen rund um das Thema Cloud Storage veröffentlicht. Dieser Bereich rundet den Inhalt der Webseite ab und gibt dem User einen vollständigen Überblick über aktuelle Entwicklungen in diesem Marktsegment. Eine neu eingeführte Kommentarfunktion ermöglicht es interaktiv mit den Benutzern in Kontakt zu treten.



Ausblick



Nachdem in Q3/2017 alle Themenbereiche voll ausgearbeitet und aufgesetzt sind, wird das Portal um weitere branchennahe Themenbereiche erweitert. Potenzielle Themen werden hier sein (Reihenfolge noch unklar): Webseitenhosting, CDN Anbieter, Downloadmanager, Cloud Computing Services etc.



