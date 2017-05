Hamburg, 31. Mai 2017 - Alles inklusive: jetzt auch bei Neubauten! Das Bauunternehmen HausCompagnie setzt auf das finanzielle Sicherheitsbedürfnis junger Familien und positioniert sich mit einer Werbekampagne als Anbieter von "Alles-inklusive-Massivhäusern" - bezugsfertig zu einem garantierten Termin ausgebaut, zahlbar erst bei Schlüsselübergabe. Das Unternehmen präsentiert sich als zuverlässiger, solider Partner, wenn es darum geht, den Traum von den eigenen vier Wänden zu verwirklichen. Auf Kundenseite verantwortlich für die Kampagne ist Dr. Jonas Elmenhorst, Marketingleiter bei der HausCompagnie. Agenturpartner sind die Lead-Agentur GROSSE LIEBE, die das Konzept des Alles-inklusive-Massivhauses und die Kampagne entwickelten, sowie TERRITORY webguerillas aus Hamburg und die PR-Agentur united communications aus Berlin.



Der Traum vom eigenen Haus ist ungebrochen groß, nicht zuletzt geschürt durch rasant steigende Mieten und anhaltend niedrige Zinsen. Zudem empfiehlt sich eine Immobilie noch immer als ein zusätzliches attraktives Standbein in der individuellen Altersvorsorge. Laut ipsos-Studie "Der private Baumarkt 2016" planten im vergangenen Jahr 1,63 Millionen Menschen, für sich und ihre Familie ein Haus zu bauen, was eine Steigerung von 9 % gegenüber dem Jahr 2014 bedeutet. Insbesondere junge Familien wollen sich und ihren Kindern ein "echtes Zuhause" schaffen. Doch gerade wer zum ersten Mal baut, braucht nicht nur starke Nerven. Er hat immer auch Angst vor Kostenerhöhungen, Mängel am Bau, einer Verlängerung der Bauzeit sowie einer Insolvenz des Bauunternehmens.



Die HausCompagnie weiß um diese Sorgen und hat ihr Angebot deshalb auf Rundum-Sicherheit für die Kunden optimiert. Das Stichwort lautet: Alles-inklusive-Haus. Das bedeutet, inklusive Klinker, Maler, Böden, Küche sowie Bad- und HWR-Möbel. Die HausCompagnie garantiert ihren Kunden zudem einen Festpreis, der erst bei Schlüsselübergabe ins bezugsfertige Haus fällig wird. Zu diesem Zeitpunkt sind alle wesentlichen Arbeiten bereits abgeschlossen, der Kunde kann sofort einziehen.



"Das Alles-inklusive-Massivhaus war einfach lange überfällig. Es entspricht dem Zeitgeist und erspart den Bauherren nicht nur eine Menge Arbeit - sondern nimmt auch die Angst, dass das persönliche Budget überschritten wird. Wir kaufen Fernseher auf Raten zu 0 %. Wir surfen per Flatrate. Wir bezahlen das neue Auto erst, wenn es vor der Tür steht. Mit der Bezahlung erst bei Schlüsselübergabe in ein bezugsfertiges Haus ist auch in diesem Markt eine echte Smartness angekommen. Unsere Kunden haben damit sehr, sehr viel Sicherheit bei dem wahrscheinlich größten Invest ihres Lebens", so Guido Attabra, Geschäftsführer der HausCompagnie GmbH.



Dr. Jonas Elmenhorst, Marketingleiter bei der HausCompagnie, ergänzt: "Wir wissen um die Euphorie, aber auch die Sorgen und Ängste, die vor allem junge Familien haben, wenn sie sich entscheiden, ihren Traum vom eigenen Zuhause zu verwirklichen. Diese wollen wir nicht nur auf der rationalen, sondern auch auf der emotionalen Ebene mit unserer Kampagne erreichen und überzeugen. Denn mit uns haben sie einen zuverlässigen, vertrauensvollen Partner, der bei dem gesamten Hausbauprozess an ihrer Seite steht."



"Menschen zu umwerben, ist um ein Vielfaches effektiver als ein Produkt zu bewerben - und genau das tun wir für die HausCompagnie. Aus diesem Grund steht bei dem neuen Konzept eben nicht das Haus, sondern der Mensch mit seinem Wunsch nach einem geborgenen Zuhause im Mittelpunkt. Und die HausCompagnie sorgt dafür, diesen Lebenstraum sicherer und entspannter wahr werden zu lassen", ergänzt Björn Gerlach, stellvertretender Geschäftsführer von GROSSE LIEBE Kommunikationsagentur GmbH, die als Lead-Agentur für die Kampagne verantwortlich zeichnet.



Die Kampagne für Schleswig-Holstein und die Metropolregion Hamburg startete mit der Themenwoche im Radio Schleswig-Holstein (RSH). Zu sehen ist das Motiv als DOOH/OOH, auf Bussen sowie zukünftig auch auf einem Billboard-Van in der Region.



Für die Produkt-PR, Medienkooperationen und die Unternehmenskommunikation ist die Berliner Agentur united communications zuständig.



Firmenkontakt

Die HausCompagnie GmbH

Jonas Elmenhorst

Griegstraße 75

22763 Hamburg

+49 40 855027-523

joe@hauscompagnie.de

www.hauscompagnie.de





Pressekontakt

united communications GmbH

Peter Lindheim

Rotherstr. 19

10245 Berlin

+49 30 78 90 76 - 0

hauscompagnie@united.de

www.united.de