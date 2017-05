Hamburg, 8. Mai 2017 - Die IBS Schreiber GmbH, ein führender Anbieter von Beratung, Schulung und Software für die Prüfung und Auditierung von SAP-Systemen, lädt zum Erfahrungsaustausch zur Prüfung und Sicherheit von SAP-Systemen. Auf einer Roadshow an drei Standorten bieten die Experten des Unternehmens für Interessenten und Kunden ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm und stehen für individuelle Fragen bereit. Die Roadshow bietet Vorträge zu folgenden Themen:



Löschen und Sperren personenbezogener Daten im SAP HCM



Wer in rund einem Jahr die EU-Datenschutzgrundverordnung nicht erfüllt, dem drohen empfindliche Strafen. Schon heute sollte, gemäß §35 des Bundesdatenschutzgesetzes zur Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten, einer Löschung bzw. Sperrung personenbezogener Daten im SAP HCM nachgekommen werden. Diese gesetzlichen Vorgaben sind jedoch nicht ohne weiteres umsetzbar, da eine Löschung nur erfüllt werden kann, wenn die Daten im Unternehmen tatsächlich nicht mehr benötigt werden. Auch dürfen einer Löschung keine gesetzlich geforderten Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. In diesem Fachvortrag auf der Roadshow erfahren die Teilnehmer, wie ein datenschutzkonformes Löschkonzept im SAP HCM umgesetzt werden kann.



Update-Service für SAP Access Control



Die Komponente Access Control der SAP GRC Suite umfasst Funktionen, die Zugriffs- und Berechtigungskontrollen unternehmensweit überwachen, testen und erzwingen. Damit unterstützt diese Lösung Unternehmen maßgeblich bei der Einhaltung gesetzlicher Auflagen und Compliance-Vorgaben.



Mit Hilfe des CheckAud Update-Service für SAP Access Control der IBS Schreiber GmbH können SAP-Kunden ihre Regel-Sets, also die technische und fachliche Grundlage von SAP Access Control, hinsichtlich kritischer Berechtigungen und Funktionstrennungsvorgaben stark erweitern. Qualität und Wirksamkeit der Regel-Sets profitieren besonders von dessen regelmäßigen Qualitätssicherungen und Updates, welche die ständige Aktualität der Regel-Sets gewährleisten. Ein Fachvortrag stellt diesen einfachen Weg vor, die Berechtigungskontrollen im SAP Access Control aktuell zu halten und so ein bestehendes IKS mit Hilfe des Update-Services von IBS zu erweitern.



Zwei Produktvorträge stellen einen softwaregestützten Lösungsansatz für das Prüfen und Verwalten von Benutzerberechtigungen in SAP-Systemen vor:



CheckAud for SAP Systems



CheckAud for SAP Systems erlaubt eine umfassende Sicherheits- und Berechtigungsprüfung von SAP-Systemen: Welcher Mitarbeiter hat welche Berechtigungen im SAP-System? Existieren Verstöße gegen Funktionstrennungen? Wurden gesetzeskritische Berechtigungen vergeben?

Das Softwareprodukt enthält umfangreiche und regelmäßig aktualisierte Regelwerke zur Aufdeckung von Sicherheitslücken in Zugriffseinstellungen und erlaubt eine automatisierte und kontinuierliche Überwachung.



CheckIDM for SAP Systems



Die Verwaltung von Benutzern, deren Rollen und Zugriffsrechten im SAP-System im Tagesgeschäft ist komplex, unübersichtlich und zeitaufwendig. Zudem sollte ein regelkonformes Identitätsmanagement bei der Bearbeitung von Berechtigungsanträgen eine transparente, nachvollziehbare und revisionssichere Dokumentation aufweisen. Die Software CheckIDM for SAP

Systems unterstützt dabei praxisnah und erweitert die bestehende Infrastruktur optimal.



Kompaktes Roadshow-Format bietet optimalen Nutzen



Die Roadshow macht am 16.05. Station in Leipzig, am 17.05. in Nürnberg und zum Abschluss am 18.05. in Essen. Im Rahmen der Veranstaltung, die jeweils von 12.30 bis 16.30 Uhr stattfindet, bietet ein gemeinsamer Networking-Lunch die Möglichkeit, die persönlichen Eindrücke und Erfahrungen zu vertiefen, sich mit den Experten vor Ort auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.



"Benutzerverwaltung und Berechtigungskontrolle in SAP-Systemen sind wichtige und leider sehr komplexe Aufgaben. In unserer Roadshow stellen wir interessante Ansätze zur Vereinfachung vor und geben konkrete Praxistipps", sagt Sebastian Schreiber, Geschäftsführer von IBS Schreiber.



Weitere Informationen zur Roadshow und die Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung erhalten Sie hier:

https://www.ibs-schreiber.de/akademie/fachkonferenzen/roadshow/



Einen ersten Überblick über die Tools CheckAud und CheckIDM zur Transparenz im Berechtigungskonzept bietet die Website: https://www.checkaud.de



Firmenkontakt

IBS Schreiber GmbH

Lisa Niekamp

Zirkusweg 1

D-20359 Hamburg

+49 40 696985-68

lisa.niekamp@ibs-schreiber.de

www.ibs-schreiber.de





Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Bernd Hoeck

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

0049 7721 9461 220

bernd.hoeck@bloodsugarmagic.com

http://www.bloodsugarmagic.com