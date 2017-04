Eifersucht ist etwas, das viele Menschen in ihren Paarbeziehungen schon erlebt haben, sei es beim Partner oder bei sich selbst. Zu dem Paartherapeuten und Hypnosetherapeuten Dr. phil. Elmar Basse (http://www.eifersuechtig.org), Heilpraktiker fr Psychotherapie, kommt eine groe Zahl von Betroffenen, um sich beraten zu lassen, eine Paartherapie zu beginnen oder eine Hypnosetherapie zu machen. Zuvor haben sie sich aber oft schon lange Zeit an ihren Problemen abgearbeitet, nicht selten mit hohem Leidensdruck. Denn an der Eifersucht leiden ja typischerweise beide Betroffenen, sagt der Hypnosetherapeut Elmar Basse.

Das "Objekt" der Eifersucht, also der Partner, der von dem eiferschtigen Menschen "drangsaliert" wird, ist gewissermaen der primr Betroffene. Er sieht sich unter Druck gesetzt und in seinen Bewegungs- und Verhaltensspielrumen eingegrenzt, nicht selten auch verbaler und / oder krperlicher Gewalt ausgesetzt. Es ist nach der Erfahrung von Elmar Basse nicht selten, dass solch eine "Erduldungsphase" sehr lange anhalten kann, mitunter ber viele Jahre. Und dies in vielen Fllen schon allein deshalb, weil die Betroffenen sich gar nicht bewusst sind, dass man an der Eifersucht, auch der des Partners, konstruktiv arbeiten kann.

Doch auch fr den eiferschtigen Menschen selbst ist die Eifersucht natrlich eine Belastung. Kaum jemand drfte gern eiferschtig sein, sagt der Paartherapeut und Hypnosetherapeut Dr. phil. Elmar Basse. Zwar wird immer wieder davon geredet, die Eifersucht gehre zur Liebe dazu. Doch wer wirklich eiferschtig ist, der fhlt sich von der Eifersucht geplagt. Die Eifersucht ist kein "harmloses Gefhl", jedenfalls dann nicht mehr, wenn sie richtig ausgewachsen ist. Dann verfolgt sie den Betroffenen bis in den Schlaf und droht sein ganzes Leben zu beherrschen.

Ratgeberliteratur hat fr die Betroffenen oft nur einen begrenzten Wert. Viele Tipps und Tricks, um mit der Eifersucht klarzukommen, drohen schon allein deshalb zu scheitern, weil sie einen Durchhaltewillen voraussetzen, den der Betroffene oft nicht aufbringen kann. Beherrscht von seinem inneren Stress-Zustand fehlen ihm meist die Kontrollmechanismen, um sich selbst beherrschen zu knnen, genauer: die Herrschaft ber sich selbst zurckgewinnen zu knnen.

In solchen Situationen ist es laut dem Hypnosetherapeuten Dr. phil. Elmar Basse erst einmal wichtig, sich selbst einzugestehen, dass man aus eigener Kraft wohl nicht weiterkommt und es an der Zeit ist, sich Hilfe zu suchen. Von dort bis zur tatschlichen Hilfeleistung kann es nmlich immer noch ein weiter Weg sein.

Ein vielversprechender Weg kann die Paartherapie sein, wie sie Dr. phil. Elmar Basse in seiner Hamburger Praxis seit vielen Jahren anbietet. Denn beide betroffenen Partner knnen hier in einen angeleiteten, strukturierten Austausch treten, statt wie so hufig "bereinander herzufallen" und sich mit Vorwrfen zu bekriegen. Auch die Hypnosetherapie, die Dr. phil. Elmar Basse anbietet, ist ein guter, gangbarer Weg, um der Eifersucht Herr zu werden.



